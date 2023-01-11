美兵推販賣「中國威脅論」？ 陸委會：反對國台辦倒果為因

陸委會今日表示，中共始終不放棄對台用武，近期更持續對台軍事恫嚇，脅迫台灣接受其錯誤的框架定位，這是台海不安主要的根源。（資料照）

2023/01/11 20:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）針對台海戰爭的兵推結果顯示，若解放軍在2026年武力犯台，美軍大舉介入援台，最終共軍不太可能獲勝，美日台也只是「慘勝」。中國國台辦發言人馬曉光稍早稱，解放軍演訓是針對台美勾連，美大肆渲染販賣「中國威脅論」，為其國內軍工集團牟利‌‌，挑撥兩岸民眾情感。陸委會今日強調，對於國台辦方面始終倒果為因的不實說法，「我們表達反對」。

馬曉光聲稱，對於這類報告，‌‌相信廣大兩岸同胞有理智做出自己的判斷，不受蠱惑。凡事有因必有果。‌‌近來「民進黨當局」加緊與美國開展軍事勾連，人民解放軍的演練‌‌是針對台美勾連和挑釁，破壞台海和平穩定的嚴重警告。

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針對美國日前提出年度國防授權法案，授權未來五年提供台灣百億美元上限的軍援。馬曉光則嗆言，「美國不是為台灣好，是要把台灣變戰場，變成炮灰」。

對此，陸委會表示，中共始終不放棄對台用武，近期更持續對台軍事恫嚇，脅迫台灣接受其錯誤的框架定位，這是台海不安主要的根源。對於國台辦方面始終倒果為因的不實說法，「我們表達反對」。

陸委會指出，對於美國朝野各界及智庫等對台海安全情勢的關切與重視，政府將持續提升自我防衛能力，致力維護台海和平穩定，並與美方等理念相近各國在印太區域的安全利益上密切合作。

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