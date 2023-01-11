為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美兵推販賣「中國威脅論」？ 陸委會：反對國台辦倒果為因

    陸委會今日表示，中共始終不放棄對台用武，近期更持續對台軍事恫嚇，脅迫台灣接受其錯誤的框架定位，這是台海不安主要的根源。（資料照）

    陸委會今日表示，中共始終不放棄對台用武，近期更持續對台軍事恫嚇，脅迫台灣接受其錯誤的框架定位，這是台海不安主要的根源。（資料照）

    2023/01/11 20:28

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）針對台海戰爭的兵推結果顯示，若解放軍在2026年武力犯台，美軍大舉介入援台，最終共軍不太可能獲勝，美日台也只是「慘勝」。中國國台辦發言人馬曉光稍早稱，解放軍演訓是針對台美勾連，美大肆渲染販賣「中國威脅論」，為其國內軍工集團牟利‌‌，挑撥兩岸民眾情感。陸委會今日強調，對於國台辦方面始終倒果為因的不實說法，「我們表達反對」。

    馬曉光聲稱，對於這類報告，‌‌相信廣大兩岸同胞有理智做出自己的判斷，不受蠱惑。凡事有因必有果。‌‌近來「民進黨當局」加緊與美國開展軍事勾連，人民解放軍的演練‌‌是針對台美勾連和挑釁，破壞台海和平穩定的嚴重警告。

    針對美國日前提出年度國防授權法案，授權未來五年提供台灣百億美元上限的軍援。馬曉光則嗆言，「美國不是為台灣好，是要把台灣變戰場，變成炮灰」。

    對此，陸委會表示，中共始終不放棄對台用武，近期更持續對台軍事恫嚇，脅迫台灣接受其錯誤的框架定位，這是台海不安主要的根源。對於國台辦方面始終倒果為因的不實說法，「我們表達反對」。

    陸委會指出，對於美國朝野各界及智庫等對台海安全情勢的關切與重視，政府將持續提升自我防衛能力，致力維護台海和平穩定，並與美方等理念相近各國在印太區域的安全利益上密切合作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海兵推》美智庫分析國軍反艦飛彈不足 專家：還需縝密規劃
    2023/01/11 20:16

    台海兵推》美智庫分析國軍反艦飛彈不足 專家：還需縝密規劃
    台海兵推》共軍南部登陸一路向北？陸軍八軍團前主任：可能性較低
    2023/01/11 16:49

    台海兵推》共軍南部登陸一路向北？陸軍八軍團前主任：可能性較低

    蘇晏霈拍《我的婆婆》外表遭質疑？
    台海兵推》美日台慘勝 美智庫曝各面向建議
    2023/01/11 16:29

    台海兵推》美日台慘勝 美智庫曝各面向建議
    台海兵推》分析中美各自優勢 專家：不應高估俄軍而低估共軍
    2023/01/11 14:35

    台海兵推》分析中美各自優勢 專家：不應高估俄軍而低估共軍

    服務至上 佳榮泰總經理：危機即轉機
    台海兵推》中國2026侵台可能高 CSIS：兵推對分析衝突必不可少
    2023/01/11 14:35

    台海兵推》中國2026侵台可能高 CSIS：兵推對分析衝突必不可少
    台海兵推》美智庫將中美日台列為主要參戰國 各國行動設定曝光
    2023/01/11 11:59

    台海兵推》美智庫將中美日台列為主要參戰國 各國行動設定曝光
    政治今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播