華府智庫台海兵推5大情境總整理 反艦飛彈成戰局關鍵

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）對中國2026年攻台進行24次兵棋推演，認為解放軍很可能會以失敗告終。圖為我國漢光演習反登陸演練的畫面。（資料照）

2023/01/11 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日對中國2026年攻台進行24次兵棋推演，為歷來最大規模的兩岸戰爭模擬之一，最終認為解放軍很可能會以失敗告終，而美國、中國、台灣都在這場戰事中付出慘烈代價。

24次兵棋推演主要分成5大部分進行，分別為「基礎模擬」、「悲觀模擬」、「樂觀模擬」、「台灣孤立無援模擬」與「末日模擬」，以下為5大部分模擬之內容與結果。

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基礎模擬（BASE SCENARIO）

基礎模擬共進行3次兵推，結果為美日台勝利。解放軍登陸方面，對台作戰僅持續14天，登陸部隊僅有約30個營（3萬人）能成功登陸，總佔領區域為2600平方公里，占全台面積7%。

美日聯軍損失方面，美國空軍損失206架、美國海軍96架；日本空自則是112架。儘管美日在沖繩部署大量防空和飛彈防禦系統，但由於美日聯軍在台灣周圍的空軍基地不足，且基地缺乏抗炸機堡，導致戰機尚未起飛就被中國飛彈摧毀。

海軍方面，美國海軍會遭中國反艦飛彈飽和攻擊，並耗盡所有的飛彈防禦系統，導致損失2艘航艦以及7到20艘軍艦，日本海上自衛隊損失更大，共有26艘軍艦。因其所有艦隊都在中國反艦武器射程內。

台灣方面的損失慘重，空軍將損失約一半，海軍方面26艘軍艦全滅。陸軍的平均傷亡約3500人，其中約三分之一陣亡。

解放軍部分，解放軍海軍平均損失138艘艦艇。包括86艘兩棲艦艇和52艘其他作戰艦艇。空軍部分，因設定美國從無法攻擊解放軍空軍基地，因此空軍平均損失僅有161架戰機。陸軍部分，解放軍成功登台部隊約有7000⼈傷亡、3萬人成為戰俘，未成功登台部隊約有1.5萬人傷亡。

悲觀模擬（Pessimistic Scenarios）

此模擬共進行19次兵推，解放軍對台攻勢皆失敗，但16次中有13次是「僵持」局面。在悲觀模擬中，美軍AGM-158（JASSM-ER）飛彈是否能反艦列為關鍵因素，並與其他因素的交叉組合，包含：美軍參戰速度較慢、台灣軍方反應遲緩、美軍禁止攻擊中國本土、解放軍有較多飛彈庫存、日本即使遇襲也無法反擊等。

解放軍登陸方面，對台作戰持續21天，成功登台的部隊僅有43個營（4.3萬人）。總佔領區域為6240平方公里，多為台灣南部地區，並控制港口和機場，美國則會對這些設施進行大規模空襲。

美日聯軍損失方面，美國空軍平均損失484架軍機，空自的損失則為161架。兵推特別提到，在JASSM-ER設定為無法反艦時，美國更依賴戰機發射RGM-184（JSM）、AGM-154（JSOW）等相對短程的反艦飛彈，造成戰機額外損失。海軍方面，美國海軍和海自將各損失14艘軍艦。

台灣方面的損失，僅提到因解放軍登台部隊人數增加，台灣陸軍將會損失2.2萬人。空軍與海軍均未提及。

解放軍部分，受美軍JASSM-ER無法反艦與美軍增援速度較慢的設定影響，解放軍海軍僅損失120艘軍艦。空軍部分，解放軍空軍平均損失為327架軍機，關鍵在於JASSM-ER是否有摧毀解放軍空軍基地。陸軍部分，解放軍陸軍平均傷亡為1.7萬人。

樂觀模擬（Optimistic Scenarios）

此模擬共進行2次兵推，2次都是解放軍慘敗。模擬包含11個樂觀情境：美國擴大日本軍民兩用機場的使用、解放軍限制使用飛彈、日本在解放軍發動對台作戰時就立即參戰、解放軍艦艇防空兩棲能力較差、解放軍不會派出轟炸機或航艦侵擾關島、美軍五代機更強等。

解放軍登陸方面，對台作戰僅持續7天，解放軍登陸艦隊在攻勢前3天就受重創，僅有22個營登陸，佔領780平方公里的小據點。隨著登陸艦隊提前遭摧毀，對台作戰也宣告失敗，僅剩持續數週的零星衝突。

美日聯軍損失方面，由於戰事迅速結束，各方損失為5大部分中最小，空軍方面美軍損失200架、日本空自90架。海軍方面美軍損失8艘、日軍16艘艦艇。

解放軍損失方面，解放軍空軍損失18架軍機，海軍損失129艘艦艇，陸軍部分約有3000人傷亡，包括1000人陣亡，且有2.4萬人遭俘。

台灣孤立無援模擬（Taiwan Stands Alone）

此模擬下，美國和其他盟友均不會介入，結果是解放軍獲勝。解放軍兩棲部隊會在南部登陸，三週後佔領台南、高雄，並在第六週佔領台中；由於西側北推緩慢，解放軍決定在花蓮開闢第二條戰線；到了第十週，解放軍就會佔領台北。報告也提到，如果對台作戰過程中一直沒有外力干預，台灣政府可能在全面佔領之前就會投降。

解放軍登陸方面，對台作戰將會長達70天，解放軍能登陸約230個營（16.5萬人），佔領面積高達36000平方公里。國軍的反艦飛彈未能全面摧毀解放軍兩棲艦艇，同時解放軍能夠及時修復港口與機場等設施。

台灣方面的損失在所有兵推中最為慘重，海軍、空軍幾乎全滅，陸軍傷亡總數約8.5萬人，其中大約2.8萬陣亡，傷亡人數大約佔動員總兵力的一半。

解放軍損失方面，當佔領台北時，島上僅剩下165個營，65個營失去戰鬥能力，傷亡約7萬人，其中2.3萬人陣亡。海軍方面，解放軍受國軍反艦火力攻擊，損失17艘兩棲艦艇和17艘作戰艦艇。空軍方面，解放軍損失約240架軍機。

不過兵推結果也顯示，如果國軍願意戰鬥，即便是解放軍也需長時間戰鬥才能佔領台灣主要城市，這是為台灣尋求美國或其他盟友支援爭取時間。

末日模擬（Ragnarok）

此模擬是因在悲觀模擬下解放軍仍無法勝利，因此強制設定出「讓解放軍無論如何都能勝利」的條件。模擬情境包含日本保持嚴格中立，不允許美軍在其國內基地展開行動、解放軍將長程火力集中攻擊關島、美軍加油機容易遇襲等情況。

解放軍登陸方面，因美軍空中力量無法介入，使解放軍得以用空運大量物資支援地面部隊的入侵，並穩固登陸和運補任務。不過在損失部分，兩棲部隊受美軍核潛艦（SSN）滲透至台海作戰，與國軍反艦火力攻擊下，將損失約三分之一的兵力。

美軍損失方面，由於其在解放軍發起對台作戰三週後才介入，受解放軍部署完善的潛艇、空射反艦飛彈與海軍艦艇攻勢下，將損失高達4艘航艦、43艘作戰艦艇及15艘核潛艦，最終成為「台灣孤立無援模擬」的情況。

在「基礎模擬」、「悲觀模擬」、「樂觀模擬」中，解放軍對台作戰都以失敗告終，但美日台三方的損失也極大。而CSIS也認為，美軍反艦飛彈的使用情況是兵推結果的關鍵，例如美國空軍能利用AGM-158C（LRASM）和AGM-158（JASSM-ER）的較遠射程優勢，在解放軍防空區域外進行攻擊，摧毀兩棲登陸部隊、空軍基地和港口，進而減緩整體對台攻勢。

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）對中國2026年攻台進行24次兵棋推演，為歷來最大規模的兩岸戰爭模擬之一。（圖取自CSIS）

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）對中國2026年攻台進行24次兵棋推演，最終認為解放軍很可能會以失敗告終，而美國、中國、台灣都在這場戰事中付出慘烈代價。圖為我國成功級飛彈巡防艦發射雄三反艦飛彈。（資料照）

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