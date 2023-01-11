台海兵推》美智庫將中美日台列為主要參戰國 各國行動設定曝光

CSIS在此次兵推報告中羅列台海衝突發生時，各國行動背後動機與政治、外交影響，並將台灣、中國、美國和日本列為主要參戰國家。圖為美國海軍巡弋南海。（歐新社）

2023/01/11 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）9日公布最新台海衝突兵棋推演成果，模擬解放軍2026年犯台的各項情境，在24次兵棋推演中，最終認為解放軍很有可能會以失敗告終，而美國、中國、台灣都將在台海衝突中付出慘烈代價。CSIS在此次兵推報告中羅列台海衝突發生時，各國行動背後動機與政治、外交影響，並將台灣、中國、美國和日本列為主要參戰國家。

台灣

CSIS在兵推之前先為各國進行基本假設狀況，CSIS兵推設定台灣面對共軍入侵時，將會強烈反抗，據斯德哥爾摩國際和平研究所指出，台灣軍費佔GDP約4.4%，台灣官員一再宣示護衛島嶼的決心，但整體士氣很難預測。面對中國進攻時，台灣可能選擇投降而非戰鬥，特別是有關中共滲透台灣軍隊的報導令人擔憂，但基本兵推狀況仍是假設台灣盡其所能進行抵抗，且若假設台灣立刻投降，就代表沒有戰爭發生，如此就不可能分析兵棋推演，因此，台灣士氣不在案例假設條件內。

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中國

在中國部分，由於中國已決定對台灣發動入侵，中國的優勢在於可以決定戰爭何時開始，並利用此戰術靈活性出其不意地先發制人。中國會在對台發動攻擊前幾年逐漸擴大軍演規模，藉此為犯台時機製造不確定性，如此一來，其他國家就很難知道哪一次行動是真正的犯台行動。

美國

CSIS兵推以「美國會立即干預台海衝突」作為基本假設，儘管美台方面缺乏正式條約，但美台有著深厚歷史淵源，美國政策也反對單方面改變台海現狀，美國從未放棄動用武力保衛台灣的可能性。而台海衝突開始時，美國在台灣沒有實質性軍事存在，儘管駐紮更多美軍在軍事上更有利，但這會為中國提供明確的宣戰理由。 。

除了「美國會立即干預台海衝突」外，兵推案例也假設，美國在衝突發生後「將作戰行動延遲一至兩天」，此時各國也會想了解現況而猶豫是否要採取軍事行動，但是這有可能會導致毀滅性後果。在「美國將作戰行動延遲14天」假設下，美國當局會試圖透過外交手段與中國接觸，藉此阻止中國入侵，在不付出直接衝突代價的狀況下維護台灣自治，在中國展開入侵後，外交工作會持續約一週，當外交工作失敗時，美國宣佈在台灣上空設立禁飛區，引起中國強烈反對，當此外交手段失敗時，美國就會陷入直接衝突。

在兵棋推演較為極端的「台灣孤立無援模擬」劇本下，美國沒有向台海衝突派遣任何類型的美軍作戰部隊，從而導致日本和其他國家認為干預衝突的風險太大，因此保持中立。

日本

在日本部分，兵推基本上假設日本可透過兩種主要方式影響台海衝突，首先是允許美國從駐日基地行動，再來就是日本自衛隊直接干預衝突，指示日本自衛隊僅在中國攻擊日本領土（包括駐日美軍基地）時才與中國軍隊交戰，並允許自衛隊參戰後在遠離日本領土的區域進行進攻行動，這也是對日本外交阻力最小的行動準則。若拒絕美國使用駐日基地，將會破壞二戰後70年來支持日本安保政策的美日長期同盟關係。

另外，日本自衛隊也有可能會在參戰後僅參與日本領土防禦行動，在這種狀況下，日本法律與政治的限制會阻止自衛隊在日本領土以外的區域展開行動。在較為極端的假設下，倘若日本保持完全中立，日本可能會阻止所有美國在日本領土上進行的軍事活動。

其他國家

在其他國家部分，中國入侵台灣將使鄰近地區所有國家陷入兩難境地，與美國遠在天邊相比，他們更可能害怕中國在印太地區的近距離影響力，且所有國家都有理由擔心中國征服台灣後可能會加強其地位；而所有國家都有理由與美國保持友好，因為美國會要求獲得准入權、駐紮地和領空飛越權。

另外，參與台海衝突可能會帶來風險，無論是主動參與或是被動參與，對於大多數國家來說，最安全的作法是保持中立。印度、新加坡、泰國和越南都擔心中國侵占但也害怕中國的力量，這些國家雖然會同情美國和台灣，但不願讓自己暴露在中國攻擊之下。因此這4國將採取被動參與衝突方式，允許美軍飛越、過境，但不參與行動，也不允許從其領土展開行動。

南韓除了害怕中國武裝力量，同時也要注意北韓的敵對行動，不論是北韓高層授意，又或是中國為了分散美日兩國注意力而採取的行動。兵推項目假設，由於台海衝突的急迫性，美國將動用駐韓兵力，但仍會留下部分駐韓美軍兵力，以威懾北韓。

澳洲部分，由於美澳密切合作，澳洲將協助美國行動，參與南海方面的戰鬥，但不會參與台灣周圍的行動。在菲律賓部分，兵推基本假設菲律賓保持中立，因為菲律賓軍隊相對中國軍隊較弱，加上菲律賓前總統杜特蒂執政時的整體外交轉變，試圖平衡美中在南海的利益。

北大西洋公約組織（NATO）與歐洲各國，中國巨大的經濟實力與歐洲國家在太平洋地區領土不足的問題，使得這些國家沒有密切地參與中國事務，若歐洲要將中國視為「直接威脅」，需要參與「第三次世界大戰」，並可能會帶來潛在的核戰威脅。然而，歐洲也對中國的威權主義保持警惕，希望維護自由的國際秩序。

兵推假設日本可透過兩種主要方式影響台海衝突，首先是允許美國從駐日基地行動，再來就是日本自衛隊直接干預衝突。圖為日本陸上自衛隊士兵。（彭博）

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