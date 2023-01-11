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    中市議會國民黨團幹部出爐 黃馨慧擔任書記長

    國民黨市議會黨團今晚選出新任黨團幹部。（黨團提供）

    國民黨市議會黨團今晚選出新任黨團幹部。（黨團提供）

    2023/01/11 20:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會國民黨黨團今晚召開黨團大會，確定第四屆第一會期的黨團書記長由黃韾慧擔任，執行長為陳文政，4位副書記長分別為劉士州、羅永珍、賴義鍠、李文傑擔任，擇日交接；而民進黨已日前確定為黨團總召何文海、副總召蕭隆澤、幹事長蔡耀頡、書記長為張芬郁，預計在元月31日交接。

    依照國民黨過去的傳統，黨團新選的書記長都是在農曆年前後產生，跟民進黨在12月25日前產生不一樣，由於國民黨此次的黨團新幹部因為是新的一屆，有新任的市議員，因此黨團決定在農曆年前就選出新幹部。

    國民黨今天晚上召開黨團會議，議長張清照及副議長顏莉敏親自出席，黨團無異議通過資深市議員黃韾慧擔任書記長，執行長則由市議員陳文政擔任。

    此外，還有3位副書記長，原則是市山海屯各一位，分別為劉士州、羅永珍、李文傑、賴義鍠，而李文傑是新人竟擔任副書記長，準書記長黃馨慧表示，黨團希望海線能有一人，但海線的已有兩位是正副議長，吳瓊華雖也屬海線，但是當過書記長，因此則交由李榮鴻的兒子李文傑來擔任，新舊黨團幹部擇日文接。

    而民進黨市議會黨團早在去年12月7日選出第四屆第一年的黨團總召何文海，而其他的黨團幹部則由何文海邀請擔任，而何文海經過1個月徵詢，人選在元月9日全部確定，副總召為蕭隆澤、幹事長蔡耀頡、書記長為張芬郁，新舊黨團預計元月31日交接。

    國民黨黨團今晚召開黨團大會，確定第四屆第一會期的黨團書記長由黃韾慧（左二）擔任，現任黨團書記長吳瓊華（右二）表示，擇日交接。（黨團提供）

    國民黨黨團今晚召開黨團大會，確定第四屆第一會期的黨團書記長由黃韾慧（左二）擔任，現任黨團書記長吳瓊華（右二）表示，擇日交接。（黨團提供）

    國民黨市議會黨團今晚選出新任黨團幹部。（黨團提供）

    國民黨市議會黨團今晚選出新任黨團幹部。（黨團提供）

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