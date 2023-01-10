募款責任額繳不齊 民眾黨多名中央委員、中評委被除名

民眾黨將於本月14日舉行中央委員與中央評議委員選舉，在選舉前夕，卻有多名現任中央委員與中評委被從官網移除。（資料照）

2023/01/10 10:06

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨將於14日舉行中央委員與中央評議委員選舉，在選舉前夕，卻有多名現任中央委員與中評委被從官網移除。據了解，多名中央委員與中評委皆因募款責任額未達標被除名。

民眾黨章程明定，票選中央委員應有9人、中央評議委員應有7人，但如今民眾黨官網卻只有6名票選中央委員，龔勤文、陳安淇、吳達偉皆已被除名，中評委也只剩4人，原中評會主委林恕暉，與中評委吳亭蓁、尤信元皆已不在名單內，中評會主委一職由曾代表民眾黨參選新北市議員的張凱鈞擔任。

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陳安淇受訪表示，黨秘書處僅通知她已募款金額、截止時間，與會有權益被暫停，並未與她溝通是否有其他補救措施，由於她是遞補上的中央委員，去年並未面臨繳交募款責任額的問題，她認為，由下屆金額已經調降可知，中央委員的募款責任額「確實比較大」，甚至比立委更高。

去年底主動辭職的林恕暉則指出，第2屆中評委任期兩年以來，共有4人因為不滿柯文哲架空中評會，不願繳交募款責任額。林恕暉也揭露，他聽過部分民眾黨中央委員自嘲為「低階」中央委員，部分較受柯文哲信任的中央委員，可以參加每週1次的黨政會議，而「低階」中央委員僅能每月開1次會，意見較不受黨的重視，對黨的向心力自然也比較低。

根據民眾黨「財務管理辦法」，第2屆票選中央委員必須繳交100萬元募款責任額、中評委必須繳交20萬元募款責任額，金額將自第3屆下修，第3屆票選中央委員僅需繳交50萬元募款責任額、中評委僅需交10萬元募款責任額。

民眾黨發言人徐千晴表示，除名原因不是只有募款責任額，也有部分委員辭職，他還無法掌握確切資訊。民眾黨文宣部主任許甫僅表示，依照黨章規範，去年12月31日前未繳齊募款責任額，就會按規定處置停權。

民眾黨將於1月14日晚間8時至9時，進行第3屆中央委員與中央評議委員選舉，兩種職務各有12人登記參選。中央委員部分，除了江和樹、孫正華、馮啟彥等人角逐連任之外，剛成為中評委主委的張凱鈞也轉戰中央委員選舉，而去年九合一大選才從國民黨「帶槍投靠」加入民眾黨的新竹市議員李國璋，也投入選舉，並在選舉公報中表明「全力支持柯主席」；中評委部分，民眾黨台北市黨部主委林國成的兒子、台北市議員林珍羽的哥哥林韋銘也登記參選，在選舉公報的學經歷欄位中，僅表明他是「柯文哲葉克膜受惠者」，稱將「誓死捍衛柯文哲意志」。

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