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    北北基桃「首都通交通月票」 陳時中：區域治理擴大經濟體

    民進黨台北市長候選人陳時中說，北北基桃首都交通月票，是以區域治理的概念擴大經濟體。（資料照，記者何玉華攝）

    民進黨台北市長候選人陳時中說，北北基桃首都交通月票，是以區域治理的概念擴大經濟體。（資料照，記者何玉華攝）

    2022/11/09 21:31

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中今（9）天晚間在萬華區楊聖廟廟口開講時，提到北北基桃「首都交通月票」不只是降價的策略，重要的是擴大經濟體，除了「台北更好 台灣共好」，中間要有一個區域治理，讓北北基桃1000萬人的經濟體活絡起來，總統蔡英文肯定這項作法，可讓台灣有一個具指標性的大都會，媲美國際大都市。

    陳時中晚間的開講，蔡英文總統、前副總統陳建仁、經濟部長沈榮津都到場；陳時中提到他與新北市、基隆市、桃園市候選人一起推出的「首都通交通月票」，將現行的雙北1280月票擴大適用到基隆跟桃園，並納入台鐵，機捷及國道客運，票價也要調降到1200元，被國民黨候選人蔣萬安說是「跟拜」，兩者其實有很大的不同。

    陳時中說，蔣萬安之前提的只是降價的策略，這只是手段之一，民進黨提出增加可運用的地方，如國道客運、機場捷運、台鐵，讓北北基桃1000萬人的經濟體，在就業、就學、休閒都活絡起來，本來只做台北市200萬人的生意，現在可以做1000萬人的生意，這樣政府的稅收就會增加，政府就會因為區域治理讓經濟活絡起來。

    陳時中說，他的政見「台北更好 台灣共好」中間還要有一個「區域治理」，要把區域治理看成重要的事情，因此他要成立一個願景委員會；「區域治理」有4大方向，包括綠色交通、智慧運輸；流域治理、韌性城市；節能省碳、永續環境，以及首都產業、共榮共好，北北基桃合作把區域經濟做好。

    蔡英文在聽完陳時中的闡述後，在與桃園短暫的連線時說，台灣最具代表性的都會區顯然是台北，但台北市只有200多萬人，跟其他國際城市比起來還是小，而北北基桃形成1000萬人首都圈，就能成為代表台灣的一個大都會區，台灣的驕傲。

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