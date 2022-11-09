台英第25屆經貿對話 新增討論電動車、5G、半導體合作

第25屆台英經貿對話會議今（9）在台北實體召開，由英國國貿部副部長韓斯（Greg Hands）與經濟部政次陳正祺共同主持。（英國在台辦事處提供）

2022/11/09 19:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕第25屆台英經貿對話會議今（9）在台北實體召開。英國在台辦事處表示，雙方就農業、能源、醫藥、金融服務、商業及人才鏈結、科技、經濟韌性等議題廣泛交流，今年更新增電動車、5G、半導體等供應鏈合作討論。會後並見證英國創新局與經濟部技術處簽署「台英創新研究發展合作備忘錄」，將成為推動共同補助機制的基礎，鼓勵台英產業進行科研合作。

英國在台辦事處指出，台灣邊境鬆綁後，英國旋即循例安排此次會議，是全球疫情爆發以來，首次恢復實體的經貿對話年度會議，凸顯對台英經貿關係的重視。會議由英國國貿部副部長韓斯（Greg Hands）與經濟部政次陳正祺共同主持。

請繼續往下閱讀...

關於今年新增領域的討論，在5G部分，英方表示期待與台灣在供應鏈多樣化策略以及技術研發有更緊密的交流及合作；台灣則已成功推動開放驗測平台與英國智慧無線接取網路開放式網路創新中心（SONIC）合作。

電動車部分，英方表示將積極推動電動車相關技術研發合作並吸引更多台商投資機會；台方也向英方介紹台灣電動車供應鏈發展概況及台灣ICT產業優勢。

半導體部分，英國數位、文化、媒體暨體育部說明英國半導體發展策略，雙方就半導體產業發展及合作機會進行交流；台灣工研院電光系統所也將與英國化合物半導體應用創新中心（Compound Semiconductor Applications Catapult），進行化合物半導體研發合作。

韓斯表示，此屆經貿對話會議就雙邊貿易政策、供應鏈合作以強化經濟韌性進行具體交流，以強化更深的策略性合作。英國創新局與經濟部技術處的合作備忘錄將加強台英技術創新合作夥伴關係，英方也承諾在2025年3月前提供500萬英鎊的資金來促進雙邊科研合作計畫。

陳正祺則說，台英舉辦經貿對話已得到許多具體成果，除了去年討論的「台英雙邊促進航空安全工作協議」已於今年10月完成簽署，此次簽署的「台英創新研究發展合作備忘錄」，將成為雙方推動共同補助機制的基礎，鼓勵台英產業進行科研合作。

英國在台辦事處表示，台灣與英國互為可信賴的重要經貿夥伴。依據財政部關務署統計，英國是台灣在歐洲第3大貿易夥伴，今年1至9月雙方貿易額達50.3億美元，較去年同期成長7.9%；投資方面，至今年9月，台商在英投資金額約32.7億美元，英商對台灣投資金額約為114.1億美元，在歐洲國家中對台投資排名第2，僅次於荷蘭。

英國創新局（Innovate UK）與經濟部技術處簽署「台英創新研究發展合作備忘錄」，將共同鼓勵台英產業進行科研合作。英國承諾在2025年3月前提供500萬英鎊資金來促進雙邊科研合作計畫。（英國在台辦事處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法