英國國貿部副部長今起訪台 主持經貿對話並晉見總統

英國國貿部副部長韓斯（左）今起訪台主持經貿對話。韓斯曾多次訪台，圖為韓斯2016年訪台時晉見蔡總統合影。（圖擷取自總統府網站）

2022/11/07 09:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國國貿部副部長韓斯（Greg Hands）將於今（7日）起訪問台灣。英國國貿部指出，在韓斯為期2天的訪問中，他將與經濟部政次陳正祺共同主持第25屆台英經貿對話，並晉見總統蔡英文，也將會晤行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳、國發員會主委龔明鑫、行政院政委鄧振中。這是武漢肺炎（COVID-19）全球疫情爆發以來，台灣與英國首次恢復實體經貿對話。

英國國貿部7日發布新聞稿宣布韓斯訪台行程。國貿部表示，台英經貿對話將聚焦於金融科技、食品飲料、藥品等領域的貿易障礙，並推廣英國的離岸風電、氫能、電動交通工具等專業，盼擴大英國對台灣的出口與投資，並加強台英在綠色貿易與供應鏈的合作。在經貿對話會議期間，英國創新局（Innovate UK）將與台灣經濟部簽署備忘錄，以強化科技與創新合作，內容包括至2025年止投入500萬英鎊在台灣發展創新計畫。

請繼續往下閱讀...

國貿部指出，台灣擁有進步、高科技經濟，國內生產毛額（GDP）超過7700億美元（約新台幣24兆6500億元），過去30年平均經濟成長率高達4%，且積極倡議自由、公平貿易。台灣是英國的重要經貿夥伴，韓斯親自訪台即顯示英方對強化台英經貿連結的決心。

韓斯曾多次訪問台灣，他在新聞稿中分享，他1991年首次造訪台灣，31年來樂見台灣經濟活躍成長。強化與台灣的貿易往來符合英國脫離歐盟後的「向印太傾斜」政策，更密切的合作將有助於未來幾十年的經濟發展。他很高興能在疫情後訪台，並慶祝貿易談判25周年。韓斯此行也將造訪有超過10家英國企業參與打造的海能風電（Formosa 2）離岸風力發電場。

英國政府於今年6至7月針對在台英國企業進行調查，結果顯示88%受訪企業對未來3年在台營運前景感到樂觀，逾70%對台灣經濟未來1至3年的表現看法正面，英國企業預計在台灣擴大投資的項目包括再生能源、鐵道建設、半導體、量子科技、醫藥保健、數據科技、金融、教育。

台英雙邊貿易總額去年超過83億英鎊（約新台幣3020億元），達歷史新高，過去兩年的增長幅度高達14%，其中英國對台出口成長率為12%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法