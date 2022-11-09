接見英國國貿部副部長 蔡英文：盼促成雙邊投資貿易協定

英國國貿部副部長韓斯（Greg Hands）7日抵台訪問。（圖由英國在台辦事處提供）

2022/11/09 14:34

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統今接見「英國國際貿易部貿易政策副部長韓斯（Greg Hands）訪團」時強調，我們的目標是強化台英經貿互惠交流，希望台英一起努力促成雙邊簽訂投資貿易協定，也期待英國可以順利成為CPTPP的成員，並支持台灣成為會員，共同促進更多經貿合作，創造雙方繁榮發展。

蔡英文表示，2016年韓斯副部長剛上任不久，就率團來台參加「台英經貿對話會議」，展現英國政府對台灣的重視，這次訪團來訪，讓台英持續加強合作交流，她要代表台灣人民表達最誠摯歡迎。

請繼續往下閱讀...

蔡英文指出，近年台灣和英國在科技、能源、經貿以及智慧城市等領域，都不斷深化合作關係，面對後疫情時代的挑戰，台灣願意在半導體供應鏈重整協助全球進行最佳配置，也期待台灣與英國等民主盟友，透過前瞻技術合作、相互投資以及金融支持等方法，共同建立更具有韌性的全球供應鏈。

蔡英文表示，今年「台英經貿對話會議」是全球疫情爆發以來，首度恢復實體舉行，相信將更有助於台英雙邊在各項重要經貿議題上的交流和合作。

對於英方提出推動台英「強化貿易伙伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），蔡英文說，我們非常重視，也期待台英雙方在ETP架構下，進一步促進貿易和相互投資，我們的目標是強化台英經貿互惠交流，進而促成雙邊簽訂投資貿易協定；也期待英國可以順利成為CPTPP的成員，並支持台灣成為會員，共同促進更多經貿合作，創造雙方繁榮發展。

蔡英文除了感謝英國政府長期支持台灣的國際參與，以及支持台海的和平穩定外，也特別恭賀剛上任的英國蘇納克首相，期盼在新政府的支持下，台英關係能夠不斷提升，有更多的合作成果。

韓斯則表示，他非常重視與蔡總統親自見面的機會，並討論台英間蓬勃發展的關係，台英展開貿易對話已有25週年，其中4次是由他親自主持，這是台英雙邊合作關係的重要里程碑，也象徵雙邊夥伴關係的成熟，台英不僅有經濟跟貿易關係，雙方都有強韌的民主與制度，我們有很多共通點，也和其他理念相近的夥伴共同面對許多相似的挑戰。

韓斯指出，2022年第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27）本週正在舉行，他欣然看到台灣已經在今年稍早提出淨零排放路徑，就像英國去年所提出的計畫一樣，英國也致力於盡量減少石化燃料的使用，並增加能源韌性，期待見證台灣淨零排放路徑能取得成果。

韓斯說，他知道台灣也非常關注「2030雙語國家政策」目標，他們和教育部持續商討相關的決策及支持框架，希望在接下來幾週後，能將這項任務帶到下一個階段。最後，韓斯再次感謝蔡總統的熱情款待，期待接下來進一步討論，讓英國與台灣在各個領域能更緊密合作，共同因應未來的挑戰。

訪賓一行尚包括英國國際貿易部亞太地區貿易商務代表布萊克（Natalie Black）、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）等，由外交部次長蔡明彥、經濟部次長陳正祺陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維也在座。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法