英國國貿部副部長韓斯訪台超開心 推文分享與三太子合影

英國國貿部副部長韓斯（Greg Hands）正訪問台灣，到台北饒河街觀光夜市與松山慈祐宮舊地重遊，與台灣三太子合影。（英國在台辦事處提供）

2022/11/08 17:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國國貿部副部長韓斯（Greg Hands）正訪問台灣，這是他個人第4次來台。韓斯落地不久就特別舊地重遊饒河夜市和松山慈祐宮，之後在開心推文分享他和台灣三太子的合照並說，「我第一次來台灣是在1991年，昨天晚上我去逛台北的寺廟和夜市，就像之前來台灣那樣，那種感覺真好！」

韓斯7日抵台展開訪問，明（9）日將代表英方主持第25屆台英經貿對話會議。英國在台辦事處分享，韓斯昨晚結束公務行程後，特別在英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）陪同下，到台北饒河街觀光夜市與松山慈祐宮舊地重遊，與台灣三太子合影，也開心在個人推特推文分享心得。

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韓斯推文表示：「很高興今年重返英國國貿部任職的第一次外國訪問行程就是到台灣，這真的很讓人興奮！英國與台灣的第25次年度貿易會談將在禮拜三舉行，這是我第4度主持會談！我第一次來台灣是在1991年，昨天晚上我去逛台北的寺廟和夜市，就像我之前來台灣那樣，那種感覺真好！」

此外，韓斯在抵台當日也特別在英國泰晤士報（The Times）投書，強調英國與台灣強化貿易連結的重要性。專文指出，2021年英國與台灣雙邊貿易總額超過80億英鎊，為歷史新高。有超過300家英國公司在台灣營運，跨足離岸風電、再生能源、鐵路基礎建設、半導體、軟體與量子科技、醫療、數據、銀行與投資、零售與教育等產業。在英國，也有超過180家台灣企業深耕英國市場。根據英國政府企業調查，88%在台灣運營的英國企業對未來3年的前景感到十分樂觀。

It’s exciting that my first foreign visit since rejoining @tradegovuk is to Taiwan.



Our 25th annual trade talks on Wednesday - I have led four of them!



I first came to Taiwan in 1991, and it was good last night to check out Taipei’s temples and night markets - as I did then! pic.twitter.com/kZBNOOUW3Q — Greg Hands （@GregHands） November 7, 2022

英國國貿部副部長韓斯訪台，昨晚結束公務行程後，特別在英國駐台代表鄧元翰陪同下，到台北饒河街觀光夜市與松山慈祐宮舊地重遊。（英國在台辦事處提供）

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