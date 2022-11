英國國貿部副部長韓斯訪台超開心 推文分享與三太子合影

2022/11/08 17:29

〔記者呂伊萱/台北報導〕英國國貿部副部長韓斯(Greg Hands)正訪問台灣,這是他個人第4次來台。韓斯落地不久就特別舊地重遊饒河夜市和松山慈祐宮,之後在開心推文分享他和台灣三太子的合照並說,「我第一次來台灣是在1991年,昨天晚上我去逛台北的寺廟和夜市,就像之前來台灣那樣,那種感覺真好!」

韓斯7日抵台展開訪問,明(9)日將代表英方主持第25屆台英經貿對話會議。英國在台辦事處分享,韓斯昨晚結束公務行程後,特別在英國駐台代表鄧元翰(John Dennis)陪同下,到台北饒河街觀光夜市與松山慈祐宮舊地重遊,與台灣三太子合影,也開心在個人推特推文分享心得。

韓斯推文表示:「很高興今年重返英國國貿部任職的第一次外國訪問行程就是到台灣,這真的很讓人興奮!英國與台灣的第25次年度貿易會談將在禮拜三舉行,這是我第4度主持會談!我第一次來台灣是在1991年,昨天晚上我去逛台北的寺廟和夜市,就像我之前來台灣那樣,那種感覺真好!」

此外,韓斯在抵台當日也特別在英國泰晤士報(The Times)投書,強調英國與台灣強化貿易連結的重要性。專文指出,2021年英國與台灣雙邊貿易總額超過80億英鎊,為歷史新高。有超過300家英國公司在台灣營運,跨足離岸風電、再生能源、鐵路基礎建設、半導體、軟體與量子科技、醫療、數據、銀行與投資、零售與教育等產業。在英國,也有超過180家台灣企業深耕英國市場。根據英國政府企業調查,88%在台灣運營的英國企業對未來3年的前景感到十分樂觀。

It’s exciting that my first foreign visit since rejoining @tradegovuk is to Taiwan.



Our 25th annual trade talks on Wednesday - I have led four of them!



I first came to Taiwan in 1991, and it was good last night to check out Taipei’s temples and night markets - as I did then! pic.twitter.com/kZBNOOUW3Q