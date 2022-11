英國副部長贈總統伴手禮有巧思 彰顯台英共享平權價值

2022/11/09 17:43

〔記者呂伊萱/台北報導〕英國國貿部貿易政策副部長韓斯(Greg Hands)訪台,今天上午晉見蔡總統時致贈一條紫色絲巾。據了解,那是韓斯特別挑選、從英國帶來要給蔡總統的伴手禮,是英國下議院為紀念女性參政運動而製作的絲巾,設計上採用女性參政倡議者的剪影圖樣,並寫有「Votes for Women」標語。

韓斯於7日至9日訪問台灣,行程滿檔,除晉見總統,也會晤經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳、國發會主委龔明鑫和行政院政委鄧振中等。韓斯晉見總統時表示,他非常重視與蔡總統親自見面的機會,並討論台英間蓬勃發展的關係,台英展開貿易對話已有25週年,其中4次是由他親自主持,這是台英雙邊合作關係的重要里程碑,也象徵雙邊夥伴關係的成熟,台英不僅有經貿關係,雙方都有強韌的民主與制度,也和其他理念相近夥伴共同面對挑戰。

近日正逢第27屆聯合國氣候變遷大會(COP27)進行中,韓斯在推特和晉見總統時都特別強調,此時訪台相當合適,他樂見台灣已提出淨零排放路徑,就像英國去年所提出的計畫一樣,英國也致力於盡量減少石化燃料的使用,並增加能源韌性,期待見證台灣淨零排放路徑能取得成果。韓斯也強調,在綠色貿易、實現淨零排放的路上,國際合作至關重要。

韓斯訪團一行人8日與許多在英國投資的台商代表會面,持續鼓勵台灣企業投資英國,也前往已在英國設立多處據點的台達電企業總部參觀,與台達電副董事長柯子興一起欣賞台達電旗下英國公司Digital Projection研發的8K超高畫質大型螢幕投影技術,也詳細瞭解台達電多元的汽車電子系列產品與成熟的電動車充電裝置,期望台達電協助推動英國電動車發展。

訪團8日並特別走訪到苗栗好望角眺望台,遠眺海能風電(Formosa2)離岸風力發電場。韓斯還在強勁的海風之中錄製短片,向推特友人們介紹海能風電離岸風場是英國出口信貸局(UK Export Finance)支持的國際離岸風電融資專案,超過10家英國供應鏈廠商參與打造。英國是台灣綠色能源轉型的主要夥伴之一,目前已有超過80家英國離岸風電供應鏈廠商參與台灣各項風電計畫。

韓斯今天下午與經濟部政次陳正祺共同主持第25屆台英經貿對話會議,討論市場准入議題,期望透過綠色貿易與供應鏈合作強化連結。這也是全球疫情爆發以來,台灣與英國首次恢復實體經貿對話。

Fantastic to see Formosa 2, an impressive Taiwanese offshore wind farm backed by a £270m @UKEF loan, with 10+ ???????? firms involved.



An apt visit during @COP27P week & another reminder that international cooperation on green trade is vital for reaching Net Zero. @UKinTaiwan pic.twitter.com/T6GgsbUYPJ