發言人遭威脅蔡培慧籲投票展意志 許淑華：不要自導自演

民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡輔選時遭對手陣營嗆聲威脅，蔡培慧（見圖）呼籲候選人要行得正，選民則要團結投票，展現南投人的意志。（記者劉濱銓攝）

2022/11/09 19:17

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡昨晚（8日）為黨內集集鎮長候選人陳昭煜站台助講，會後遭對手國民黨集集鎮長候選人吳大村的兒子嗆說「講話小心一點」。對此，蔡培慧說，候選人要行得正，才會坐得穩，呼籲選民團結投票展現意志；國民黨縣長候選人許淑華則說，任何候選人都必須維持乾淨良善選風，而且不要自導自演。

據了解，陳昭煜昨晚在集集隘寮里舉辦政見座談，陳紀衡助講時指出，國民黨許淑華、吳大村因交友與親屬關係，與砂石業者有關，未來處理相關事務，恐無法秉公處理。

請繼續往下閱讀...

座談結束後，陳紀衡與鄉親寒暄，在場聽講的吳大村2個兒子趨前找他，大兒子當面嗆陳紀衡，「講話小心一點」，陳紀衡回說，「你是在威脅我嗎」，吳大村的二兒子見狀將哥哥拉離現場，才結束可能爆發的口角衝突。

蔡培慧說，選舉過程難免遇到不理性的言論，她都會笑笑帶過，不讓它影響自己，但若是威脅言論層出不窮，就必須強化治安，她希望從政能多一些正派的人，少一些為了特定意圖而參選的人，希望選民在投票日能用神聖一票展現南投人的意志，讓南投政治更清明。

許淑華則說，任何候選人都必須維持乾淨良善選風，而且不要自導自演，全國民眾更關心警察高官與黑道餐敘，國人求職卻遭黑幫拘禁，甚至打死等危害治安案件。

民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡輔選遭對手陣營嗆聲威脅，國民黨許淑華則說，候選人必須維持乾淨選風，且不要自導自演。（記者劉濱銓攝）

民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡在輔選時遭對手陣營嗆聲威脅。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法