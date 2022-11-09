為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    發言人遭威脅蔡培慧籲投票展意志 許淑華：不要自導自演

    民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡輔選時遭對手陣營嗆聲威脅，蔡培慧（見圖）呼籲候選人要行得正，選民則要團結投票，展現南投人的意志。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡輔選時遭對手陣營嗆聲威脅，蔡培慧（見圖）呼籲候選人要行得正，選民則要團結投票，展現南投人的意志。（記者劉濱銓攝）

    2022/11/09 19:17

    〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡昨晚（8日）為黨內集集鎮長候選人陳昭煜站台助講，會後遭對手國民黨集集鎮長候選人吳大村的兒子嗆說「講話小心一點」。對此，蔡培慧說，候選人要行得正，才會坐得穩，呼籲選民團結投票展現意志；國民黨縣長候選人許淑華則說，任何候選人都必須維持乾淨良善選風，而且不要自導自演。

    據了解，陳昭煜昨晚在集集隘寮里舉辦政見座談，陳紀衡助講時指出，國民黨許淑華、吳大村因交友與親屬關係，與砂石業者有關，未來處理相關事務，恐無法秉公處理。

    座談結束後，陳紀衡與鄉親寒暄，在場聽講的吳大村2個兒子趨前找他，大兒子當面嗆陳紀衡，「講話小心一點」，陳紀衡回說，「你是在威脅我嗎」，吳大村的二兒子見狀將哥哥拉離現場，才結束可能爆發的口角衝突。

    蔡培慧說，選舉過程難免遇到不理性的言論，她都會笑笑帶過，不讓它影響自己，但若是威脅言論層出不窮，就必須強化治安，她希望從政能多一些正派的人，少一些為了特定意圖而參選的人，希望選民在投票日能用神聖一票展現南投人的意志，讓南投政治更清明。

    許淑華則說，任何候選人都必須維持乾淨良善選風，而且不要自導自演，全國民眾更關心警察高官與黑道餐敘，國人求職卻遭黑幫拘禁，甚至打死等危害治安案件。

    民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡輔選遭對手陣營嗆聲威脅，國民黨許淑華則說，候選人必須維持乾淨選風，且不要自導自演。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡輔選遭對手陣營嗆聲威脅，國民黨許淑華則說，候選人必須維持乾淨選風，且不要自導自演。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡在輔選時遭對手陣營嗆聲威脅。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡在輔選時遭對手陣營嗆聲威脅。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡培慧競總發言人陳紀衡遭嗆「講話小心一點」 擔心家人安危今午報案
    2022/11/09 14:57

    蔡培慧競總發言人陳紀衡遭嗆「講話小心一點」 擔心家人安危今午報案
    許淑華重申不辭立委 除非蔡其昌先做表率
    2022/11/08 14:23

    許淑華重申不辭立委 除非蔡其昌先做表率

    桃市技藝達人暨職訓成果展示登場
    南投縣府強拆「黑道治縣」布條 蔡培慧競總質疑林明溱、許淑華對號入座
    2022/11/08 13:49

    南投縣府強拆「黑道治縣」布條 蔡培慧競總質疑林明溱、許淑華對號入座
    百工百業挺蔡培慧 小英總統：黑金與派系讓南投停滯不前
    2022/11/06 20:23

    百工百業挺蔡培慧 小英總統：黑金與派系讓南投停滯不前

    這企業運動比賽太有特色獲政府認證
    中台灣教授力挺 蔡培慧：南投農工觀光結合學界拚升級
    2022/11/04 17:25

    中台灣教授力挺 蔡培慧：南投農工觀光結合學界拚升級
    敬老卡可付健保費、坐計程車 蔡培慧：說到做到
    2022/11/03 14:23

    敬老卡可付健保費、坐計程車 蔡培慧：說到做到
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播