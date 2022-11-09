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    蔡培慧競總發言人陳紀衡遭嗆「講話小心一點」 擔心家人安危今午報案

    擔任南投縣長候選人蔡培慧競總發言人的集集鎮長陳紀衡（左2）8日上午就「黑道治縣」布條開記者會，8日晚間在集集鎮長候選人陳昭煜說明會後，即遭某候選人的家人嗆聲，要他講話小心一點，陳紀衡9日中午已報案。（資料照）

    擔任南投縣長候選人蔡培慧競總發言人的集集鎮長陳紀衡（左2）8日上午就「黑道治縣」布條開記者會，8日晚間在集集鎮長候選人陳昭煜說明會後，即遭某候選人的家人嗆聲，要他講話小心一點，陳紀衡9日中午已報案。（資料照）

    2022/11/09 14:57

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長候選人蔡培慧競選總部發言人陳紀衡，昨日就「黑道治縣」布條開記者會，昨晚即遭人在公開場合嗆聲恐嚇「你講話小心一點！」陳紀衡因為擔心家人安危，在思考多個小時後，今天中午前往警分局報案。

    擔任蔡培慧競選發言人的現任集集鎮長陳紀衡，今天上午在個人臉書以「暴力離我們很遠嗎？昨晚我被當眾威脅了」為題PO文，他為文指出，曾有民代晚上在家遭5名凶神惡煞闖入砍了24刀而受重傷；5年前曾有記者因報導了不同意見而被4名古惑仔持鋁棒打到手臂和手掌都骨折；同年有議員在參加完告別式被人圍毆到肋骨骨折；曾有廠商標到公所的工程後，在市公所外被圍堵強索保護費，押到銀行領了900萬元。

    曾經自己也認為只是新聞事件，直到昨晚6點左右，在身旁還有很多民眾的情況下，自己被威脅了。幸好當時不是人落單，否則擔心對方會直接打上來，也幸好現在自己還是鄉鎮長，但若年底卸任後失去保護傘，不知會不會遭赤裸裸的威脅？

    陳紀衡的臉書PO文，引起很多鎮民和網友的關心，不少人建議他趕快去報案，並請他為了自己和家人安全，身上要裝秘錄器，家裡要裝監視器；也有人說若他不報警就是信口開河，在網路上散布不實消息，意圖使人不當選。

    陳紀衡表示，昨晚參加集集鎮長候選人陳昭煜的說明會，說明會結束後，現場還有其他民眾，某候選人的家人即走到自己面前說：「你講話小心一點！」究竟該男子的放話是累積起來的情緒，還是昨日他開記者會的單一事件，原本還在考慮要不要報案，但看到對方人馬留言稱他若不報案就是信口開河，散布不實消息，因此中午已向警方報案。

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