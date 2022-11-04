中台灣教授力挺 蔡培慧：南投農工觀光結合學界拚升級

中台灣教授協會理事蔡榮捷（右三）率教授、講師拜訪民進黨南投縣長候選人蔡培慧（中），認為南投需要專業與關懷土地的人才，帶領南投發展。（記者劉濱銓攝）

2022/11/04 17:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長候選人蔡培慧，今與中台灣教授協會約20位大學教授會面，協會力挺蔡培慧以專業學識擘劃南投，並關心南投各方面發展，有別於其他政治人物多是政二代，蔡培慧出身農村並具備學術專業，參選縣長跳脫傳統思維，當選將為南投帶來新氣象，蔡培慧則說，未來南投農、工、觀光都將結合學界之力，一定會讓南投全面升級。

中台灣教授協會理事蔡榮捷，今與彰化師範大學前校長張惠博、明道大學榮譽會長陳世雄約20位教授、講師拜會蔡培慧，提供政策建言，蔡培慧也感謝協會支持，當選將借助學界經驗發展南投。

請繼續往下閱讀...

蔡培慧說，過去南投政治人物推動政策，多依賴傳統政治思維，但她則透過研究，實際與學界合作，推動改造南投的政策與解方，像中興新村有中興大學循環經濟研究院進駐，不僅帶來人才，也為南投企業發展、淨零碳排提供基礎。

另像工研院中分院也設在中興，並協助80多組青年創業團隊，其中團隊就有許多南投人，南投因長期發展農業，許多農業廢棄物都難以去化，未來她會推動農廢回收車，將農廢資材如黑網、草蓆等，透過攪拌碎化，加速回收分解，除了青創，也會發展工業區、科學園區，留住南投人才、在地生活。

觀光旅遊則會在既有基礎上，更加細緻與分眾化，例如年輕客層遊憩項目就與親子家庭客不同，未來會統整開發手機APP，方便遊客查找適合的遊程，促進觀光升級發展。

蔡榮捷說，蔡培慧的參選，代表跳脫舊有政治思維，是一種新格局，加上她的學界背景，以及農運出身，展現專業與對土地的關懷，協會認為南投需要這樣的優秀人才，才能帶領南投開展未來。

民進黨南投縣長候選人蔡培慧（右一）與中台灣教授協會的教授會面。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法