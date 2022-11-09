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    6縣市首長合體 蔡英文獻聲催票：選會做事的人

    總統蔡英文更在影片結尾獻聲，呼籲大家月底投票「選會做事、為家鄉做事的人」，讓民進黨為各縣市帶來更多進步改變。（民進黨提供）

    總統蔡英文更在影片結尾獻聲，呼籲大家月底投票「選會做事、為家鄉做事的人」，讓民進黨為各縣市帶來更多進步改變。（民進黨提供）

    2022/11/09 14:58

    〔記者陳昀／台北報導〕選戰最後不到20天，民進黨今曝光「選會做事的人」影片，希望透過執政成果催票，這支影片貼身紀錄6位現任民進黨縣市首長，每天從清晨拚到深夜，不只在各地拚出多項亮眼成績、有感建設，贏得民眾肯定，也為城市創造光榮感；總統蔡英文更在影片結尾獻聲，呼籲大家月底投票「選會做事、為家鄉做事的人」，讓民進黨為各縣市帶來更多進步改變。

    民進黨下午召開記者會正式公佈的影片，紀錄民進黨執政的「6+1」縣市近年來的亮眼蛻變與進步，包括讓基隆重現光彩的正濱漁港，吸引大量遊客的桃園永安海螺文化園區，行銷國際的「嘉義優鮮」農業品牌，滿意度近100%的台南小黃公車，驚艷全台的高雄輕軌與國際設計展，全台首創的屏東竹田樂智園區，展露城市活力的新竹國際風箏節等，令人目不暇給。

    影片貼身拍攝每一位「會做事首長」行程，以及與民眾的熱情互動，包括基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁與屏東縣長潘孟安，大家無論是在市府或座車，總是把握每分每秒處理市政，只為替家鄉做更多事，替地方解決更多難題，這些成績也獲得各地民眾讚賞。

    蔡英文在影片最後獻聲，感謝民眾從中央到地方，給民進黨做事的機會，民進黨從未辜負選民期待與初心，夜以繼日努力拚出有感成績，就是要讓大家知道「民進黨可以做得更多、更好、更受人稱讚」。蔡英文強調，現在民進黨有更多願意為地方做事的人選，希望大家11月26日用選票支持，讓這些會做事的人為家鄉服務，為民眾創造更多幸福。

    民進黨將於11月12日晚間18時，於總統府前的凱達格蘭大道舉辦晚會，蔡英文也表示，從2016年、2020年，到去年四大公投，每一次台灣最關鍵的時刻，我們都聚集在凱道，團結最大的力量，守護台灣。這次也需要每一位台灣人挺身而出，邀請民眾參加本週六的凱道活動。

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