暗諷蔣萬安老問「同樣的問題」 蔡英文：一是不懂、二是不想懂

蔡英文今天晚間再度為陳時中廟口開講。（記者吳亮儀攝）

2022/11/05 21:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕九合一選舉投票剩下不到一個月，今天（5日）下午舉行首場電視辯論會再度炒熱話題；蔡英文總統晚間再度參加陳時中「廟口開講」，暗諷國民黨候選人蔣萬安「重複的問題一問再問」，有兩種可能，第一是真的聽不懂，第二種是根本不想懂，「因為聽懂了就結束了，就不能攻擊了」。

蔡英文今天晚間到北市到松山慈祐宮替陳時中廟口開講，她笑說，今天是要來聽陳時中講辯論完的心情，她看了今天的辯論會，「有人的問題問了幾百遍了又要再問，這有兩種可能，第一是真的聽不懂，第二是不想聽懂，因為聽懂了就不能攻擊，選舉就結束了」。

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蔣萬安在今天辯論會一開始就針對陳時中提的疫苗採購多達7項問題，陳時中感概的表示，他只有一句話，「這些問題不是都問過了嗎？你又來了！」一直在問這些問題，「裝睡的人叫不醒」，聽得他感慨很多，「同樣的問題，同樣回答過了，如果你要當市長，1個問題問1次還沒辦法了解，問2次應該明白，問3次就有點多餘了」。

蔡英文也開陳時中玩笑，說陳時中在鏡頭上不是最好看的，但卻是最順眼、最讓人安心的那人，「選市長不是選一個來崇拜的，是要信任、安心地請他幫我們做事」。

蔡英文也提到，政治人物的心路歷程比他的政見還要重要，她表示，她總統做了一段時間了，一路走來她被檢驗過、攻擊過、考驗過，今天看陳時中參選過程中也觀察他用怎樣的態度面對所有攻擊和考驗、質疑，以他以前沒有選舉過，他的表現真的很好。

蔡英文說，政見是要被執行的，沒有人反對的政見早就被做完了，留下來的事情一定是有人贊成、有人反對，這時候就是執行和決心的問題，能不能忍辱負重，過程很辛苦的，但陳時中走過這段路。

蔡英文也開玩笑說，今天聽到陳時中不會選總統，她也沒特別高興或不高興，「因為我已經選完了」，但從市民角度來看，這就是台北市長的態度，陳時中不選總統，他會把一輩子的功力都放在這次台北市長任內。

蔡英文說，很多政策如果沒有地方政府配合，效果會打一半、或是做不出來，中央地方一起做就會很快，例如社會住宅、都更等政策都是。

蔡英文今天晚間再度為陳時中廟口開講。（記者吳亮儀攝）

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