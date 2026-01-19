高市早苗「賭上首相大位」宣布解散國會 再提「台灣有事」！

日本首相高市早苗。（法新社）

日本首相高市早苗今天（19日）正式宣布，將會在本月23日解散眾議院，預計下個月8日舉行投開票。同日她也再次提及「台灣有事」，直指中國利用經濟脅迫手段威逼他國贊同自身的政治主張。

綜合日媒報導，高市早苗今日傍晚在首相官邸召開記者會，正式對外宣布將在下月23日解散眾議院，並朝「1月27日公告、2月8日投開票」的方向協調後續的眾議院選舉。這將是自2024年10月以來，日本再度舉行眾議院選舉。

自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，議席未能單獨過半，就算與聯合執政的維新會加在一起，也只剛好是465席過半的233席，只要少一席就會跌破過半門檻，有跑票風險，這使得高市在推動國防、經濟等重大法案時面臨在野黨的強力制衡。

高市希望趁著現在內閣支持率維持在70%以上高檔之際，透過改選重新獲取民意授權，建立穩定執政基礎。她也拿首相大位做賭注，「為了不逃避，為了不要拖延，為了與人民共同決定日本的未來，我們必須做出這個決定。我希望人民直接決定是否能將國家的經營權委託給高市早苗，高市早苗是否能繼續擔任內閣總理大臣，我認為，唯有交給國民來做出判斷。」如果眾議院改選自民黨如願單獨過半，高市早苗將成為二戰後日本最強大的首相之一。

高市早苗也再次提到「台灣有事」，直言日本正面臨非常嚴峻的國際情勢，包括中國先前在台灣周邊海域進行軍事演習，國家重大的外交與安全保證政策，如果沒有國民強而有力的支持，恐怕難以順利施行。她還直指中國正在以全球民生所需的供應鏈作為要脅手段，對他國進行經濟脅迫，企圖威逼他國贊同自身政治主張，未來日本會繼續強化與包括美國在內等盟友的合作。

