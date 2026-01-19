為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蘆洲蔥油餅老夫妻遭砍殺多刀命案 逆子新莊落網

    2026/01/19 18:38 記者陸運鋒／新北報導
    警方今天傍晚在新北市新莊區，將殺害父母的廖嫌逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市蘆洲區67歲廖姓男子及75歲許姓妻子，昨天被發現身中多刀陳屍租屋處，而涉嫌將父母砍死的36歲廖嫌，今天傍晚6時16分許，被新莊分局巡邏警方於新泰路巷內逮捕，嫌犯正帶回分局釐清中。

    據了解，廖姓夫妻檔除了經營蔥油餅攤車外，死者廖男還長期在當地宮廟服務，並擔任乩身。17日9時許，廖男從宮廟辦完事返家後，過沒半小時，廖嫌匆忙下樓騎車離家，當晚廖男表妹去電，遲遲沒人回，直到隔天中午，她著急報案，警方請鎖匠開門，這才發現陳屍自家客廳的廖姓夫婦。

    警方到場時夫妻倆已明顯死亡，廖男身24處刀傷，後頸、雙手刀傷最多，且刀刀見骨；廖妻則是被重物打頭，顱骨嚴重凹陷，身上共13處刀傷也都刀刀見骨，兇嫌致死意圖明顯。

    警方調查，廖嫌的前科僅有1條，他曾在2015年涉毒，施用K他命遭警方裁罰；而廖嫌平常無業，未婚但與前女友育有1子，主要由女方撫養。警方推測，是否有可能廖嫌長期無業遊手好閒，被兩老碎念或者他要錢要不到，因而發生口角引殺機，警方已將廖嫌逮捕到案，將進一步釐清案情。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

