挺18歲公民權 蔡英文：年輕朋友是推動國家更進步關鍵力量

蔡英文表示要讓18公民權過關，不只是為了接軌國際，每一次台灣面對挑戰，年輕朋友都是推動國家更進步的關鍵力量。（資料照）

2022/11/07 19:57

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣青年民主協會推出《挺年輕 世代同行》18歲公民權宣傳影片，總統蔡英文在臉書提問，如果能讓未來更好，你會同意嗎？認為要讓18公民權過關，不只是為了接軌國際，每一次台灣面對挑戰，年輕朋友都是推動國家更進步的關鍵力量，我深深相信，台灣要更好，就需要年輕朋友的參與。

蔡英文表示，有人18歲的時候，就開始打工；也有人18歲時，考了駕照開始壯遊，很多人的18歲，都可能做了影響未來的關鍵決定。每個人的18歲經歷，可能都不一樣，但一樣的是，我們要開始為自己負責任。

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台北市長柯文哲也在臉書表示，他念新竹中學的時候，學校沒有圍牆，沒有點名，每月有動員月會，學生可以自由建議校務發展，對自己的學習場域有發言權，這樣的開放，是鼓勵學生更為自己的行為負責，也讓新竹中學成為全台灣學風最自由的校園。

柯文哲說，台灣的未來需要年輕人的打拚，台灣的政治也需要他們參與，讓政壇開啟世代對話，1126務必投給曾經年輕的你、18歲的自己一票！

時代力量黨主席、立委陳椒華在臉書表示，時代正在改變，支持18歲公民權，不只是為了接軌國際，而是希望讓充滿活力與動能的青年們能實質參與社會議題，並且產生更多激盪，進而影響整體社會脈動，加快社會前進的腳步，距離投票剩下19天，邀請大家一起對18歲公民權投下同意票，一同成為理想的「大」人！

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