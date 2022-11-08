民進黨北北基桃共推1200首都通月票 納台鐵、客運、Ubike

民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬今再度合體，共同開記者會推出「1200首都通交通月票」，降價且擴大地區，並加碼整合台鐵、國道客運及公共自行車Ubike等多元運具。（記者陳昀攝）

2022/11/08 10:42

〔記者陳昀／台北報導〕北北基桃首都生活圈1000萬人口，每天通勤通學、商務觀光、就醫購物等移動人次約600萬人，城市間移動的人口至少300萬人，民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬今再度合體，共同開記者會推出「1200首都通交通月票」，不僅降價、擴大地區，並加碼整合台鐵、國道客運及公共自行車Ubike等多元運具。

蔡適應表示，目前基隆到大台北地區主要運用國道客運、台鐵兩大運具，但這兩項並未列入雙北1280月票，因此北北基桃候選人希望共同推動共同月票，這是數十年來首都圈市長候選人首度提出的交通通勤跨域治理政見，他有自信，也相信其他市長候選人都能勝選，共同推動這項重要政策。

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鄭運鵬指出，「1200首都通交通月票」是跨運具、跨縣市、跨生活圈、跨年齡層的整合交通月票，首先，推動後能整合運具，一卡到底；其次，減少私人運具、增加大眾運輸，處理國道塞車問題；第三，減少交通流量、降低交通事故；最後是能順利推動2050淨零碳排，並一次整合台鐵、公車、國道客運、捷運、Ubike共5項運具，讓首都圈的生活更便利、更便宜。

陳時中表示，他先前提出台北更好、台灣共好，希望先從區域開始推動，並將1280月票降價到1200元，為大家減輕負擔，最重要的是便利的單一平台讓大家養成習慣，並成為示範區讓其他區域引用治理模式，加快台灣共好；在財務上，陳時中說明，除了地方政府的財務規劃，也要透過區域聯合治理的成功模型來爭取中央經費，一定能獲得協助。

林佳龍說，4位候選人將陸續針對首都圈區域聯合治理提出4大議題，最重要的第一項就是綠色交通跟智慧運輸，除了將首都圈從雙北擴大到納入基隆、桃園，也要在捷運、公車等運具之外再增加台鐵、機捷、公路客運及Ubike。

林佳龍說明，這項計畫具體需要每年35億元經費，已精算過交通部既有預算及中央推動淨零排碳預算等，這是具體可行計畫，相信交通部長王國材也會支持他們由下而上提出這項計畫。

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