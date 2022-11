龐皮歐談自由民主 譽台灣成就輝煌

美國前國務卿龐皮歐9月訪問台灣時,接受本報獨家專訪。(資料照)

2022/11/08 06:22

〔國際新聞中心/綜合報導〕華府智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)中國中心(China Center)7日發佈前美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)的最新影片,他以「自由與民主是適用於中國人民的普世價值」為題,指出自由與民主是全世界人民都適用的普世價值,雖然「獨立宣言」是由美國人所寫,但其中的真理不受時間和空間限制,它完全適用於中國,也適用於台灣。

美國之音(VOA)中文網報導,這是該中心一系列名為「哈德遜夜話—龐皮歐致中國人民」(An Evening Chat with Mike Pompeo: a message to the Chinese People)的第4集。在這部2分20秒長的影片中,身兼哈德遜研究所傑出學者及中國中心諮詢委員會主席的龐皮歐強調,「真理可能會被壓制,但永遠不會被制伏。」

龐皮歐說,台灣這個主權民主國家令人驚歎的人民,每天都在提醒我們,一旦機會到來,自由講華語的人民可以取得多麼輝煌的成就,「所有人都有不可剝奪的權利,無論他們是誰,無論他們住在哪裡。」

龐皮歐說,不論是在今天已成為伊斯坦堡的古都君士坦丁堡,還是在北京,這些真理依然正確,歷久不衰。今天中共或許會不停地鎮壓和打擊,但這些普世的事情仍然是真實的。

龐皮歐還以中國知識份子張彭春和劉曉波為例,指出張彭春是美國哥倫比亞大學最優秀的學生之一,在二次世界大戰後協助起草「世界人權宣言」,他的貢獻表明,生命、自由和安全等理想,在中國也同樣受到珍視。

龐皮歐說,這就是為什麼勇敢的中國學生參加當年的五四運動,並在70年後的1989年再次在天安門廣場示威;這就是為什麼劉曉波在「世界人權宣言」發表60周年之際發表「零八憲章」。

龐皮歐說,這也是為什麼基督徒、穆斯林、佛教徒、法輪功信徒,和數以億計的其他人,在中國政府試圖封殺他們的情況下,仍在中國各地秘密祈禱。

前3集影片分別是9月14日發表的第1集「中國共產黨不代表中國人民」、9月26日發表的第2集「中國共產黨對美國種族問題的謊言」,以及10月18日發表的第3集「中國共產黨是美中關係惡化的終極原因」。

中國駐美大使館在龐皮歐發表第2集影片後,致函哈德遜研究所批評龐皮歐對中共的指控「毫無根據」,聲稱中共領導層「是歷史和人民的選擇」,獲得中國憲法支持,締造經濟奇蹟讓8億人口脫貧,「任何切斷中國共產黨與中國人民血脈關係的企圖都註定要失敗。」

對此,龐皮歐在「推特」貼文中表示,「中國共產黨要我停止說出真相,這不可能」,並附上一個「丟進垃圾桶」的圖示。

