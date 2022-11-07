徐巧芯回嗆紙風車 網PO緊靠馬英九合照打臉

國民黨台北市議員徐巧芯昨發布多張照片，指民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手。對此主辦餐敘的紙風車駁斥是抹黑奧步，也有粉專PO出過往徐巧芯與前總統馬英九握手的畫面質疑徐。（圖擷自「峰狂打臉94爽！」臉書）

2022/11/07 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間發布多張照片，指民進黨台北市長候選人陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手。對此主辦餐敘的紙風車駁斥是抹黑奧步，也有粉專PO出過往徐巧芯與前總統馬英九握手的畫面，網友看到也酸「看圖說故事車輪黨很會」、「選到這種手段也出來，也太髒了吧」。

徐巧芯昨在臉書發文，指10月6日晚間6點多，陳時中到中山區知名粵式餐廳用餐，且使用的是餐廳中最大、一晚低消要價新台幣8萬元的VIP包廂，「想必又是紅酒加唱歌的夜晚」。她還附上多張照片，指控陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手，包含陳時中競辦、主辦餐敘的紙風車都駁斥是抹黑奧步，紙風車執行長張敏宜更上徐的臉書留言強調「畫面上我們都在場，那是公開場合、文中不實的影射揶揄對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」

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不過稍晚徐巧芯也回嗆4點留言，質疑「當天時中有沒有喝酒？很明顯喝醉的照片我還沒有公佈出來」、「我所描述的陳時中摟著、牽著李醫師，是否屬實？已以照片為證，並非影射」、「鹹豬手是我個人看完這組照片以及了解整個過程後的主觀評論，也不是影射，更非揶揄，無涉人身攻擊」、「陳時中正在競選台北市長，言行本來就受到高度檢驗」等。

對此民進黨立委王定宇稍早PO出徐巧芯與馬英九的合照，反問徐：「請問這是什麼手？」臉書粉專「峰狂打臉94爽！」也PO出多張徐巧芯與馬英九握手、緊靠馬英九的畫面，並指「取巧芯說阿中這樣叫鹹豬手，她跟馬英九合照靠的超緊的」。其他網友看到也紛紛酸「好大又超好笑的迴力鏢」、「他們的陣營這種方式，證明不安了」、「我認真講，900芯這真的在敗票」、「聽說叫死亡之握？」、「選舉選成這樣，真是很差勁」等。

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間發布多張照片，指民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手。紙風車執行長張敏宜駁斥是抹黑奧步，徐巧芯稍晚又回嗆4點留言。（圖擷自徐巧芯臉書）

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