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    徐巧芯po照諷鹹豬手 常批評陳時中的他：不該惡意影射

    對徐巧芯po文諷民進黨台北市長候選人陳時中伸鹹豬手，陳時中競選辦公室晚間譴責使出抹黑奧步救選情。（資料照，記者劉信德攝、取自臉書_徐巧芯；本報合成）

    對徐巧芯po文諷民進黨台北市長候選人陳時中伸鹹豬手，陳時中競選辦公室晚間譴責使出抹黑奧步救選情。（資料照，記者劉信德攝、取自臉書_徐巧芯；本報合成）

    2022/11/07 03:36

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    徐巧芯諷陳時中餐敘後伸「鹹豬手」 陳競辦怒批：亂抹黑出奧步

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯6日深夜在臉書po出多張民進黨台北市長候選人陳時中餐敘照片，並以幾個看似親密動作諷「鹹豬手」。對此，除了陳時中競辦、主辦餐敘的紙風車駁斥是抹黑奧步外，就連經常批評陳時中的時代力量北市議員候選人陳志明也看不過去，直言對公眾人物的檢驗，應有憑有據，不該惡意影射。

    陳志明︰只是1對夫妻送好友離開而已

    陳志明在臉書po文認為，徐巧芯貼了一張陳時中與一位女性十指緊扣的照片，暗示意味濃厚。「徐議員沒說的是，照片中的女性為北市聯醫中興院區副院長（應為松德院區副院長）李雅玲醫師，是陳時中的學妹，而她的丈夫北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰，就站在她的身邊。」陳志明表示，「很顯然，這就是一對夫妻，送好友陳時中離開的照片而已。」

    過去曾針對疫苗、抗中保台等議題質疑陳時中的陳志明，對徐巧芯的影射也不認同，他表示「無論是公共政策的討論，還是對公眾人物的檢驗，都應該秉持理性，有多少證據說多少話的精神，而不應該惡意影射。」他也強調「過去這段時間，我曾對陳時中提出過很多批評，但一定都有憑有據。」

    陳志明的說法，引來不少網友認同，留言寫下「無論選舉與否，都該陳述事實，不要亂潑髒水。」、「認同你的看法，凡事都是要實事求是，這才是負責任的政治人物」。也有網友看到徐巧芯寫下「時指緊扣」，再度酸起日前國民黨中央黨部競選看板錯字，「『十』指緊扣啦，還想全『疊『打喔！」。

    時代力量北市議員候選人陳志明也看不過去，直言對公眾人物的檢驗，應有憑有據，不該惡意影射。（資料照，記者羅沛德攝）

    時代力量北市議員候選人陳志明也看不過去，直言對公眾人物的檢驗，應有憑有據，不該惡意影射。（資料照，記者羅沛德攝）

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