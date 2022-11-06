徐巧芯諷陳時中餐敘後伸「鹹豬手」 陳競辦怒批：亂抹黑出奧步

民進黨台北市長候選人陳時中競選辦公室晚間譴責蔣萬安團隊看圖說故事，怒批一再使出奧步救選情。圖為陳時中出席辯論後記者會。 （資料照，記者劉信德攝）

2022/11/06 23:20

首次上稿 23:06

更新時間 23:20（新增紙風車執行長回應）

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧心今天晚間在臉書張貼數張從遠處拍攝民進黨台北市長候選人陳時中的照片，並稱陳時中「時指緊扣」一名女性、「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」等文字；陳時中競選辦公室晚間譴責蔣萬安團隊看圖說故事，怒批一再使出奧步救選情。

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陳時中競選辦公室表示，針對台北市議員徐巧芯於臉書發布陳時中與友人餐敘照片，意圖抹黑陳時中一事，陳時中當晚是受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人。

陳時中競辦表示，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？

陳時中競總強烈譴責蔣萬安及其團隊，要求立刻撤除照片並對相關當事人道歉，選舉不應該違背人性，請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任。

紙風車執行長張敏宜晚間立刻反擊徐巧芯，指出當天是長輩們宴請好友聚會，包括李醫師、丁醫師都是受邀與會，陳時中部長在餐敘尾聲才前來致意，「畫面上我們都在場，那是公開場合、文中的不實影射對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」

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