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    徐巧芯諷陳時中伸鹹豬手 王必勝怒批：選風極其敗壞！

    徐巧芯指控陳時中對女性伸出鹹豬手，陳時中競辦批徐看圖說故事，意圖抹黑。（資料照，記者劉信德攝、取自臉書_徐巧芯；本報合成）

    徐巧芯指控陳時中對女性伸出鹹豬手，陳時中競辦批徐看圖說故事，意圖抹黑。（資料照，記者劉信德攝、取自臉書_徐巧芯；本報合成）

    2022/11/07 00:26

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯週日（6日）晚間在臉書PO出數張從遠處拍攝民進黨台北市長候選人陳時中的照片，指陳「十指緊扣」其中一名女性，引發討論。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝跳出來幫陳講話，痛斥藍營「選風極其敗壞」！

    徐巧芯6日透過臉書分享數張陳時中週日參加晚餐餐敘的照片，眾人離開餐廳後，看到陳時中疑似摟抱、牽手一名女子，還說「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」。對此，陳時中競選辦公室譴責徐巧芯「看圖說故事」，意圖抹黑，強調照片裡的陳時中就是單純受邀參加友人餐敘而已，「蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？」

    時常透過臉書粉專「孟買春秋」針貶時政的前《路透》記者喬伊斯，也發文批「某議員的卑鄙低俗，超乎我的想像」，貼文底下隨即湧入不少網友附和熱議，還引來王必勝留言質疑藍營：「候選人沒做事只會黑防疫扯疫苗，同黨側翼聘狗仔跟拍傷無辜，選風極其敗壞。這是市民要的嗎？」

    臉書「孟買春秋」發文批徐巧芯，引來王必勝在底下留言。（圖翻攝自孟買春秋臉書）

    臉書「孟買春秋」發文批徐巧芯，引來王必勝在底下留言。（圖翻攝自孟買春秋臉書）

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