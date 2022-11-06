偵蒐戰術輪車「並非汰換悍馬車」 首輛車明年3月通過測評

軍備局去年至2024年共投入4.9億餘元預算，籌製4輛「偵蒐戰術輪車」原型車，軍備局今日表示，此案並非用於汰換現役悍馬車。悍馬車示意圖。（資料照）

2022/11/06 19:47

〔記者涂鉅旻／台北報導〕軍備局為滿足國軍建軍規劃，去年至2024年共投入4.9億餘元預算，籌製4輛「偵蒐戰術輪車」原型車，軍備局今日表示，此案並非用於汰換現役悍馬車，而是為了滿足聯兵偵蒐任務需求，除了引擎、變速箱之外，全車國內製造的產值約89％。首量原型車於上月底完成後，預計明年3月以前通過研發測評。

根據國防部明年度預算書揭示，軍備局自去年至2024年編列4億9021萬8千元預算，研製具備高度機動力、火力、輕裝甲防護力、靈活通信的4輛「偵搜戰術輪車」原型車，第一輛原型車於今年完成系統整合與研發測試評估，第二至第四輛原型車則自今年起研製，預計2024年完成初期作戰測評。

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國軍規劃，未來將再視各單位實際需求，編列預算採購300餘輛，藉此滿足國軍裝騎部隊快速部署至戰術位置，執行偵察、搜索、擔任大部隊或主力部隊的警戒與掩護任務。軍備局上週也曾表示，該案規劃於明年3月通過研發測評，進度正常。

偵蒐戰術輪車為四輪構型，國軍送至立法院的預算解凍報告曾揭露，這款車輛可搭載遙控機槍塔等軍備，未來亦有發展飛彈車、迫砲車的彈性，常與美軍現役「聯合輕型戰術車」（JLTV）做比較。

軍備局今日表示，偵蒐戰術輪車原型車已於今年10月28日完成，這型裝甲車輛可抵抗7.62公厘機槍彈，價格與美軍聯合輕型戰術車相當，且依照陸軍「輕、巧、活、快」客制化設計，價格及功能、性能較其它國家同級品優異。

軍備局也表示，偵蒐戰術輪車並非汰換現役悍馬車，而是為滿足聯兵偵蒐任務需求。官員表示，雖偵蒐戰術輪車與悍馬車皆為多用途車輛，但二者任務定位略有不同，成本低、數量龐大的悍馬車仍屬國軍重要戰力。

軍備局昨表示，偵搜戰術輪車的全車設計、整合測試核心能量，以及89％產值均為國內製造，可帶動相關產業效益，唯國內無引擎、變速箱相關能量。

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