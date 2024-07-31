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非洲國家因一帶一路欠高額債務 美前外交官籲各國協助債務談判

台灣勵志協會舉辦「中國不良治理模式」座談會。（記者田裕華攝）

台灣勵志協會舉辦「中國不良治理模式」座談會。（記者田裕華攝）

2024/07/31 21:39

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國近年來透過「一帶一路」擴大自身跨國影響力，但有不少發展中國家在接受一帶一路的開發協助後，不僅國內經濟發展未見成長，還欠中國大筆債務。前美國駐尚比亞大使舒茲（Eric Schultz）舉例指出，中國藉由道路建設輸出移工至本就失業率高的尚比亞，建設計畫不僅未解決尚比亞失業問題，更讓尚比亞欠下高額債務，呼籲各國應擴大民主制度、價值的範圍與影響力，協助非洲國家管理對中債務，進行債務談判。

台灣勵志協會今（31）日舉辦「中國不當治理：非洲替代願景模式」（China’s Bad Governance: Model for Africa-Alternative Visions）座談，邀請前美國駐尚比亞大使舒茲、前台灣駐索馬利蘭大使羅震華，與索馬利蘭駐台大使穆姆德（Mohamed Hagi）等人分享對中國一帶一路政策、中非關係議題的看法。

舒茲表示，尚比亞具有礦業、農業、觀光業等優勢，但至今仍是世界上最窮的國家之一，背後的原因之一便是中國在非洲的不當治理。

舒茲揭露，尚比亞2011年時對中債務為零，2021年對中債務卻高達100億美元，中國在尚比亞投資的基礎建設工程，得標公司皆是中國企業，勞工也是自中國引進，讓失業率高的尚比亞無法藉由建設工程降低失業率，更沒有技術轉移。

舒茲認為，應努力透過強化觀點、鼓勵、教育等手段，擴大民主制度、價值的範圍與影響力，也應該協助非洲國家管理對中債務，此舉對美國未來相當重要。

舒茲建議，不應只透過國際貨幣基金（IMP）為非洲國家還清欠中國的債務，更好的做法應是協助非洲國家集結起來，與中國談判、對中施壓，爭取債務減免、利息減免等更好的條件。

談及與中國模式援助對抗的「台灣模式援助」，台灣前駐索馬利蘭大使羅震華指出，台灣與索馬利蘭在農業、ICT、醫療照護、高等教育等領域合作，實踐讓「人民直接受惠，不留債務陷阱」的台灣模式援助。

索馬利蘭大使穆姆德也說，台索關係是一種互利、互助的關係，台灣為索馬利蘭提供技術、教育的援助，位居非洲戰略位置的索國，則正在協助台灣與其他非洲國家接觸，建立政治性與戰略性關係。

提及中國在非洲的治理，穆姆德指出，中國對非洲國家一面使用「胡蘿蔔」利誘、一面使用「棍子」威脅，當年索馬利蘭代表與中國談判時，中國要求將索國「台灣」更名為「台北」，將台灣的「代表處」更名為「貿易辦公室」，並且不能讓台灣國旗在索馬利蘭國土飄揚；未能成功說服，中方便拿出「胡蘿蔔」，提出要協助索國修建道路、摩天大樓、機場等建設，也祭出「棒子」，對索馬利蘭的商界施壓。

索馬利蘭駐台代表穆姆德，出席台灣勵志協會舉辦「中國不良治理模式」座談會並發表演說。（記者田裕華攝）

索馬利蘭駐台代表穆姆德，出席台灣勵志協會舉辦「中國不良治理模式」座談會並發表演說。（記者田裕華攝）

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