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周軒曝送醫助理用藥狀況 沈伯洋無奈：沒查證就有新聞出來了......

沈伯洋的國會辦公室今天（31日）傳出有「女助理」為抗議被解雇而服藥，之後緊急送醫，引發外界討論，沈伯洋已出面澄清。（資料照）

沈伯洋的國會辦公室今天（31日）傳出有「女助理」為抗議被解雇而服藥，之後緊急送醫，引發外界討論，沈伯洋已出面澄清。（資料照）

2024/07/31 22:05

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋的國會辦公室今天（31日）傳出有「女助理」為抗議被解雇而服藥，之後緊急送醫，引發外界討論。政治工作者周軒今下午透露，他認識被送醫的助理，對方其實是男性，該助理本來就有拿慢性處方籤在吃藥，只是今天吃完之後暈眩副作用比較強，才送到立院醫務室處理。

今有週刊報導稱，沈伯洋一名女助理疑因不滿被解雇，在辦公室情緒失控服藥，經駐衛警送往院區醫護室後，由救護車送往台大醫院。後續沈伯洋證實有助理送醫，但澄清助理是男性，本來就有在服用藥物，但上午服用常規用藥後身體不適，送醫時全程意識都清醒，看起來沒什麼問題，但還是通知家人先帶回休息。至於報導提到的「助理不滿被解雇」，沈伯洋稱應該不是，最主要是在談工作狀況。

周軒下午在臉書發文表示，「那位助理我認識，他是男的，然後他本來就有拿慢性處方籤在吃藥，今天吃完之後副作用暈眩比較強，然後送立法院醫務室處理。結果週刊就生了一篇180度反轉的新聞出來了，剛剛反應後有改文章了，不過我還是要提醒一下，其他家的媒體都有打給PUMA問事情是怎樣，就週刊沒有打。」沈伯洋也相當無奈地在底下留言：「其他人都還在跟我求證的時候，突然這個新聞就出來了……」。

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