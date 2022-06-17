CM34雲豹甲車量產305輛 明年完成

國造新一代裝甲車

2022/06/17 05:30

〔記者涂鉅旻／南投報導〕為強化裝甲部隊機動力與火力，國防部正加速量產搭載三○機砲的CM34「雲豹」八輪裝步戰鬥車。軍方昨表示，軍備局二○九廠以每月六輛、每年七十二輛的進度投產，現已交付一百七十三輛，其餘一百卅二輛將於明年以前完成生產，藉此滿足部隊需求。另外，國軍有意在「雲豹」甲車設計基礎上，研製救護車、工程救濟車，若軍種有需求，將立即啟動研發、測試工作。

105公厘戰車砲 預計後年量產

根據國防部預算書與預算解凍報告內容顯示，國軍自二○○六年至二○二三年編列六百一十一億餘元預算，量產六百七十三輛「雲豹」八輪甲車，分別為三百六十八輛CM32指揮車與CM33戰鬥車，以及三○五輛CM34裝步戰鬥車。國軍自二○一九年至二○二三年亦編列七．六億餘元預算，研製二輛搭載一○五公厘戰車砲的雲豹「輪型戰車」原型車，若研製過程順遂，預計二○二四年起量產二百八十二輛。

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國防部軍備局二○九廠昨公開「雲豹」八輪甲車生產線，並展示CM34裝步戰鬥車動態性能。該型車最高時速達一百公里，作戰範圍約六百公里，正向爬坡六十度、側向爬坡分別為六十度與卅度。

迫砲車 軍種尚無需求暫緩投產

二○九廠研發設計室主任蘇仁寶表示，CM34裝步戰鬥車共預計生產三○五輛，目前已完成一百七十三輛，尚有一百卅二輛待產，每年最多可生產七十二輛，每輛車皆需經過嚴格測試後才撥交部隊使用，軍備局亦組成專業團隊負責後續維修。

軍方官員昨表示，國軍亦規劃研製「雲豹」甲車救護車、工程救濟車，若軍種有需求，將立即啟動研發、測試工作。至於曾於國防展亮相的「雲豹」迫砲甲車，據透露，雖已完成該型車研發工作，但軍種尚無需求而暫緩投產。

國防部預算解凍報告也揭示，國軍將於二○二四年十月以前，完成四輛四輪構型的「偵蒐戰術輪車」，藉此汰換悍馬車等中、小型車輛，提升聯兵營偵蒐能力，若符合部隊需求，未來擬投產三百餘輛。

國防部軍備局二○九廠昨公開「雲豹」八輪甲車生產線，並展示CM34裝步戰鬥車動態性能。（路透）

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