王世堅就任中常委提8問 賴清德直球對決：反核非神主牌、是政策走向

民進黨立委王世堅今就任中常委。 （記者塗建榮攝）

2024/07/31 22:00

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委王世堅今天就任民進黨中常委，會前受訪自詡當烏鴉，據轉述，王世堅在首場會議發言長達30分鐘，並對黨主席暨總統賴清德提出8問，包含要賴說清楚核電立場；賴清德則強調，反核不是民進黨神主牌，而是國家總體政策走向，政府非核主張不變，能源也要多元化。

據轉述，王世堅在會中舉手發言2次，總計長達30分鐘，總共提出8大提問與建言要來說明，兩人一來一往，議題觸及核電、租賃公司亂象、壽險業及原民禁伐補償條例等，王也要求賴清德跟行政團隊，施政不要抓小放大，應該注重台灣價值與青年價值，賴都一一應答。

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據指出，王世堅在會中表示，政府應該對核電有明確態度，閣員不該有個人身分，過去反核是民進黨神主牌是否改變？賴清德回應，當年是由時任立委的他與賴勁麟，將非核家園的文字寫進《環境基本法》第23條，反核不是民進黨的神主牌，而是國家總體政策與走向，雖然2018年公投已將2025年非核家園的期程拿掉，但政府的政策很清楚，非核主張不變，能源也要更多元。

王世堅會後受訪表示，他在會中講了這麼多點，賴清德雖然沒有用筆記錄，但都能夠一一回答，真的頭腦超強的；至於談了哪些議題，王僅低調表示，談了一些政策性的議題，在政治議題跟民生議題上，他認為應該要著重在民生。

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