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    韓國瑜為小舅子李明哲站台助選 3問高齡95歲韓奶奶

    前高雄市長韓國瑜（左）為小舅子李明哲助選站台，韓國瑜現場三問95歲「韓奶奶」帶動高潮。（記者鄭旭凱攝）

    前高雄市長韓國瑜（左）為小舅子李明哲助選站台，韓國瑜現場三問95歲「韓奶奶」帶動高潮。（記者鄭旭凱攝）

    2022/11/06 13:35

    〔記者鄭旭凱／雲林報導）前高雄市長韓國瑜今天偕同妻子李佳芬，為小舅子雲林縣議員李明哲競選連任站台助選，更帶來高齡95歲的「韓奶奶」（韓國瑜之母），現場提出3問，韓母逐一清晰的答覆，讓現場歡聲雷動；韓國瑜則表示，他最擔心的是李明哲被分票，可能反而容易導致意外落選。

    李明哲今天成立競選總部，尋求連任四屆議員，韓國瑜、李佳芬夫婦特別前往助選，韓國瑜表示，他當李家的女婿這麼久，韓奶奶卻是第一次來幫李明哲助選，原因是明哲的父親剛剛過世不久，韓奶奶認為明哲一定非常難過，所以一定要來幫他加油打氣。

    由於擔心韓母年紀大，韓國瑜表示只在會場讓韓奶奶回答3個問題，第一個是看到李明哲成立競選總部高不高興？韓奶奶答「非常高興」；第二個問題，看到這麼多愛惜支持李明哲打氣加油，有什麼要說，韓奶奶答「謝謝鄉親」；第三個問題是有什麼希望？韓奶奶答「希望李明哲高票當選」。

    韓奶奶口齒清晰的逐一答覆，現場歡聲雷動；不過韓國瑜表示，李明哲在雲林地區服務認真、有口皆碑，最令他擔心的是，外傳李明哲能夠穩定當選，但支持者的分票行為已經讓李明哲的選情岌岌可危，他希望愛護李明哲的鄉親們一票都不能分。

    今天李明哲競選總部在西螺成立，吸引上千支持者到場，包括雲林縣副縣長謝淑亞、國民黨雲林縣黨部主委林瑞雄、國民黨文傳會副主委周柏吟等人都到場祝賀。

    韓國瑜為李明哲送上包子和粽子，祝其「包中」。（記者鄭旭凱攝）

    韓國瑜為李明哲送上包子和粽子，祝其「包中」。（記者鄭旭凱攝）

    雲林縣議員李明哲成立競選總部，包括副縣長謝淑亞等地方人士到場祝賀支持。（記者鄭旭凱攝）

    雲林縣議員李明哲成立競選總部，包括副縣長謝淑亞等地方人士到場祝賀支持。（記者鄭旭凱攝）

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