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    北市電視辯論》走向藍綠對決？黃暐瀚讚阿中一舉動「有效得分」

    陳時中（見圖）今天參加電視辯論會，表現備黃暐瀚稱讚雖然申論不多、但目標明確、有效回穩。（記者劉信德攝）

    陳時中（見圖）今天參加電視辯論會，表現備黃暐瀚稱讚雖然申論不多、但目標明確、有效回穩。（記者劉信德攝）

    2022/11/05 22:48

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長電視辯論會今天（5日）登場，由民調前三的陳時中、蔣萬安以及黃珊珊正面交鋒。資深媒體黃暐瀚在會後分析，隨著藍白關係緊張，並且陳時中在辯論中嘗試拉回綠營基本盤，有效回穩，這次選戰可能走向藍綠對決。

    黃暐瀚在臉書貼文表示，黃珊珊論述穩健，左打藍、右批綠，展現市政嫻熟的一面，並未失分；不過，陳時中卻是有效得分，他鎖定「35%綠營基本盤」強力喊話，力求「回穩回溫」。

    黃暐瀚指出，阿中政策申論不多，但目標明確，他之所以會主動邀約另外兩人看「流麻溝15號」，正因為該片製作人是姚文智，是4年前被綠營選民「放棄」的人，他這樣做的目的，是要引出綠營選民對姚文智的「虧欠」，他公開說「如果你後悔投給柯文哲，請把票投給陳時中」，「阿中今天的目的，不是成為『第一名』，而是要拉回綠營基本盤，站穩35％」。

    此外，陳時中提問「新竹換台北」，目標很明確，就是希望將「新竹藍白鬥」的戰場拉回台北，只要台北繼續「藍白鬥」，他的機會自然大增，而由於黃珊珊確實還在攻擊「國民黨弊案」並批評「馬英九、郝龍斌前市長」，接下來藍白之間關係有可能會更緊張。

    黃暐瀚說，藍白關係緊張，加上阿中有效回穩，一旦阿中回到35%綠營基本盤，選局就會慢慢變成「藍綠對決」，這對黃珊珊不利，「黃珊珊並未犯錯，只能說台北市一直存在藍綠高牆，藍綠的基本盤之外，很難有第三勢力的勝選空間」。

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