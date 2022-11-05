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    北市電視辯論》任黃珊珊智囊 「宋楚瑜文膽」駁：好心卻被摸屁股

    曾任親民黨主席宋楚瑜文膽的吳崑玉。（資料照）

    曾任親民黨主席宋楚瑜文膽的吳崑玉。（資料照）

    2022/11/05 21:09

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長電視辯論會今（5）日登場，民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安以及無黨籍候選人黃珊珊正面交鋒。事前也傳出無黨籍台北市長候選人黃珊珊為了備戰辯論，邀請曾任親民黨主席宋楚瑜文膽的吳崑玉加入智囊團，但是辯論會後，吳崑玉發聲澄清「好心卻被人摸了老屁股」。

    日前多家媒體報導，黃珊珊為了備戰辯論，邀請吳崑玉加入智囊團，報載也指出黃珊珊競選總部發言人李昀臻表示，吳崑玉在辯論技巧、辯論語氣和動作，以及必須著重在哪些政策上，都提供團隊很多很棒想法，團隊也會針對「必考題」有所準備，間接證實吳崑玉加入團隊傳言。

    未料，今日電視辯論會後，吳崑玉於臉書上發文「鄭重澄清」未加入任何團隊，指出今年自己沒接選舉案，朋友找吃飯聊天，都會提供些想法供參而已，讓他直呼「好心卻被人摸了老屁股，火歸火，但暫時算了」、「套句杜月笙的話，有人要借咱的牌，說明咱的牌還有點名號，別太過份便好」；吳崑玉也在留言處補充，因不想在辯論前平添話題與變數，所以現在才發文澄清。

    事實上，今日電視辯論會發問階段時，黃珊珊所提出的少子化問題，吳崑玉就曾發文直言，「少子化根本是個無解的廢問題」，認為大人自己都快活不下去，明天公司還在不在、自己有沒有工作都不知道，沒有個兩、三千萬買不到一間三房兩廳，薪水二分之一去繳房貸或房租，有幾個年輕父母生得下去，根本問題就是預期經濟收入與生活成本。

    據了解，吳崑玉早在年初就曾替時代力量立委邱顯智與王婉諭成立的「行動時代」辦公室，主講「時代力量的限制與機會」，分析當前政治社會局勢、理解小黨定位與限制等分享為年底的選戰提供建言。

    今日電視辯論會後，吳崑玉於臉書上發文出「鄭重澄清」未加入任何團隊。（翻攝自吳崑玉臉書）

    今日電視辯論會後，吳崑玉於臉書上發文出「鄭重澄清」未加入任何團隊。（翻攝自吳崑玉臉書）

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