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    首頁　>　政治

    「涼涼選」！彰化4鄉鎮長同額競選 「政黨欄」好巧都一樣

    11月26日彰化縣5合1選舉投開票日，26鄉鎮長選情冷熱有別，其中，4個鄉鎮長同額競選，選情很單純。（資料照，記者張聰秋攝）

    11月26日彰化縣5合1選舉投開票日，26鄉鎮長選情冷熱有別，其中，4個鄉鎮長同額競選，選情很單純。（資料照，記者張聰秋攝）

    2022/11/05 21:08

    〔記者張聰秋／彰化報導〕11月26日彰化縣5合1選舉投開票日，彰化縣26鄉鎮長選戰冷熱有別，罕見的是，有4個鄉鎮長都是同額競選，4位候選人只要獲得法定票數就當選，好巧的是，4人政黨全是無黨籍。

    4個鄉鎮各是秀水鄉長候選人林英嘉（無黨籍）、二林鎮長候選人蔡詩傑（無黨籍）、 埤頭鄉長候選人杜懿彩（無黨籍）、竹塘鄉長候選人蔡碩任（無黨籍）。

    縣府民政處表示，依照公職人員選舉罷免法第70條法條規定，單一選舉的鄉鎮長只有1人同額競選，候選人得票數超過該選舉區選舉人總數百分之20，始為當選。依此情況，4位候選人雖然沒有競爭者，不過，還是要獲得2成選舉人支持。

    舉例來說，秀水鄉選舉人數約3萬人，2成選票要6000票，二林鎮約4萬，選舉人數2成8000票，埤頭鄉選舉人數約2萬多人，2成約4000餘票，竹塘鄉選舉人數僅1萬餘人，2成約2000多票。

    不少民眾說，伸港鄉6搶1、彰化市5搶1、永靖鄉4搶1，3搶1的鄉鎮也不少，各地選戰廝殺激烈，訴訟、查賄頻傳，候選人選得「大粒汗細粒汗」有夠辛苦，這4鄉鎮候選人幸福太多了，選戰涼涼的打、涼涼的選，煞羡旁人。

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