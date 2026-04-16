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    首頁 > 政治

    鄭麗文「反台獨」狂踩民主基金會紅線 林楚茵：應撤回480萬補助

    2026/04/16 14:39 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文率團訪中，向台灣民主基金會申請480萬元補助。民進黨立委林楚茵今（16日）指出，基金會章程明定不得贊助統獨活動，國民黨卻在中國打著「反台獨」旗號，基金會應撤回名實不符的相關補助。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文率團訪中，向台灣民主基金會申請480萬元補助。民進黨立委林楚茵今（16日）指出，基金會章程明定不得贊助統獨活動，國民黨卻在中國打著「反台獨」旗號，基金會應撤回名實不符的相關補助。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文率團訪中，向台灣民主基金會申請480萬元補助。民進黨立委林楚茵今（16日）指出，基金會章程明定「不得贊助統獨活動」，國民黨卻在中國打著「反台獨」旗號，根本是法盲、不識字，呼籲基金會應撤回名實不符的相關補助。

    鄭麗文10日與中共中央總書記習近平會晤時聲稱，期待國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸應進一步籌劃與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制。國民黨文傳會主委尹乃菁今天則說，若民進黨廢棄台獨黨綱，也可以向台灣民主基金會提出政黨交流申請補助款，和中國共產黨進行政黨交流。

    不過，根據台灣民主基金會捐助暨組織章程第十八條第三款，「本會不得贊助涉及統獨之活動，亦不得支助國外政治團體從事違反當地國家法律之行為，及遊說國外團體從事違反中華民國憲法之活動。」

    對此，林楚茵接受本報訪問時表示，台灣民主基金會的成立就是為了推動並彰顯民主交流，章程寫得明明白白，但國民黨顯然不符合規定，擺明拿著民主基金與獨裁領袖會面，不只是法盲，根本是不識字，應該要感到非常羞愧和可恥。林強調，既然國民黨此行名實不符，她要求台灣民主基金會應該撤回相關補助。

    民進黨團副幹事長陳培瑜也質疑，習近平在鄭習會談到「兩岸同屬一個中國」、「家和萬事興」，這難道是民主人權？這難道不是統獨？完全不符合章程規定，為什麼可以補助？

    陳培瑜直言，最荒謬的是，台灣民主基金會緊急發布新聞稿，強調「國民黨扮演兩岸間穩定之交流平台與橋樑、推展台灣之民主自由理念至中國大陸」，所以才給予補助。但這480萬都是民脂民膏，呼籲基金會向全國人民說明清楚。

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