北市電視辯論》陳時中吐心聲 吳玉琴落淚：台北需要溫暖的市長

民進黨台北市長候選人陳時中。（記者劉信德攝）

2022/11/05 21:21

〔記者陳政宇／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會今（5）日登場，民進黨候選人陳時中在結論時訴諸感性，獲得不少討論。民進黨立委吳玉琴透露自己聽完後落淚，並呼籲台北市需要一個溫暖的市長；同黨籍立委蘇治芬也盛讚陳時中，有使命感的人講話就是有感染力。

陳時中在結辯時說道，現在疫情看到結束曙光，今天終於能脫下口罩跟人民說謝謝、大家辛苦了，也重申「我沒有阻擋疫苗採購，國際疫苗採購有很多規範，我是全世界最想公開的人，但為了勝選破壞國際規範，我做不到」，希望把人生的最後一段公職旅程，奉獻給最愛的城市台北。

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對此，吳玉琴表示，她聽到今天台北市長最後結辯，陳時中講得很好，她是落淚了。她在立法院衛環委員長期觀察陳時中，他是一個溫暖的人。衛福部長任內，為了消除C肝、精準醫療、長照2.0，陳時中做了很多很多的努力。

吳玉琴感慨，陳時中面對900多天的疫情，每天都要面對疫情的難題，要面對許多生離死別，當然是愁眉苦臉，認識他、了解他的人，都感到心疼。台北是自己居住36年的城市，我看見它從進步到停滯，我們需要一個會做事的市長。

吳玉琴並呼籲選民，11月26日請支持陳時中，為了台北、也為了台灣，台北需要一個有溫暖有溫度的市長。

蘇治芬表示，三位候選人都口齒清晰，表述能力都很強，有幸台灣民主的進化，讓她看到了一場強人的辯論。

蘇治芬說，雖然自己只聽了結辯，但陳時中講得真好，讓她差點掉淚，有使命感的人講話就是有感染力。尤其是「我一定要贏」，這句話很給力，讓她被撞擊了一下，要給幕僚加分。

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