北市電視辯論》黃珊珊提限電問題 蔣萬安：冷氣「以租代買」節能減碳

國民黨台北市長候選人蔣萬安批評中央的能源政策要通盤檢討，更指未來中央、地方需要一起合作，不能只打口水戰，他認為可仿效日本做法，透過冷氣租用的方式以租代買，從生活開始達到減能減碳的效果。（取自YOUTUBE畫面）

2022/11/05 19:34

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會今天下午2點登場，在候選人詰問的部分，無黨籍台北市長候選人黃珊珊提問有關於台灣電力不足的問題，質疑身為立委的蔣萬安面對台灣限電、台電財務黑洞，是否有強力監督；蔣萬安則批評中央的能源政策要通盤檢討，更指未來中央、地方需要一起合作，不能只打口水戰，他認為可仿效日本做法，透過冷氣租用的方式以租代買，從生活開始達到節能減碳的效果。

蔣萬安表示，他在立法院對於台電在台北市供電及相關業務很熟悉，對台北市來講供電穩定是最重要的事，最近幾次中央在台北市的限電，或發生跳電的問題，中央的能源政策的確要通盤檢討。

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蔣萬安認為，缺電會造成台北市發生很多問題，包括他所推動的電動公車，業者和民眾反映現在台北市推動全面汰換電動公車進度嚴重落後，僅達成12％，以及未來土地的取得、停車場站不足，未來換成電動巴士，一個停車位要有10坪空間，這些供電的問題皆需要中央地方一起合作，而不是中央地方只是口水而已。

蔣萬安指出，推動綠建築、推動節能減碳，可從台北市開始，先汰換高耗能電器，仿照日本做法，透過冷氣租用的方式以租代買，從日常生活達到減能減碳的效果；先前中央打算要調高電價，當時他在立法院即刻發文要求暫停漲價，也得到正面回應，由於台北市學校班班有冷氣，未來針對台北市學校的冷氣費用，「若我當市長，剩下的部分由台北市政府來補助。」（19:34更新）

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