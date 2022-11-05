為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市電視辯論》黃珊珊提限電問題 蔣萬安：冷氣「以租代買」節能減碳

    國民黨台北市長候選人蔣萬安批評中央的能源政策要通盤檢討，更指未來中央、地方需要一起合作，不能只打口水戰，他認為可仿效日本做法，透過冷氣租用的方式以租代買，從生活開始達到減能減碳的效果。（取自YOUTUBE畫面）

    國民黨台北市長候選人蔣萬安批評中央的能源政策要通盤檢討，更指未來中央、地方需要一起合作，不能只打口水戰，他認為可仿效日本做法，透過冷氣租用的方式以租代買，從生活開始達到減能減碳的效果。（取自YOUTUBE畫面）

    2022/11/05 19:34

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會今天下午2點登場，在候選人詰問的部分，無黨籍台北市長候選人黃珊珊提問有關於台灣電力不足的問題，質疑身為立委的蔣萬安面對台灣限電、台電財務黑洞，是否有強力監督；蔣萬安則批評中央的能源政策要通盤檢討，更指未來中央、地方需要一起合作，不能只打口水戰，他認為可仿效日本做法，透過冷氣租用的方式以租代買，從生活開始達到節能減碳的效果。

    蔣萬安表示，他在立法院對於台電在台北市供電及相關業務很熟悉，對台北市來講供電穩定是最重要的事，最近幾次中央在台北市的限電，或發生跳電的問題，中央的能源政策的確要通盤檢討。

    蔣萬安認為，缺電會造成台北市發生很多問題，包括他所推動的電動公車，業者和民眾反映現在台北市推動全面汰換電動公車進度嚴重落後，僅達成12％，以及未來土地的取得、停車場站不足，未來換成電動巴士，一個停車位要有10坪空間，這些供電的問題皆需要中央地方一起合作，而不是中央地方只是口水而已。

    蔣萬安指出，推動綠建築、推動節能減碳，可從台北市開始，先汰換高耗能電器，仿照日本做法，透過冷氣租用的方式以租代買，從日常生活達到減能減碳的效果；先前中央打算要調高電價，當時他在立法院即刻發文要求暫停漲價，也得到正面回應，由於台北市學校班班有冷氣，未來針對台北市學校的冷氣費用，「若我當市長，剩下的部分由台北市政府來補助。」（19:34更新）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市電視辯論》陳時中：防疫光榮印記仍在 最後一段旅程獻給台北
    2022/11/05 16:28

    北市電視辯論》陳時中：防疫光榮印記仍在 最後一段旅程獻給台北
    北市電視辯論》黃珊珊批國家生育力滑落 陳時中反擊北市人口銳減應檢討政策
    2022/11/05 16:09

    北市電視辯論》黃珊珊批國家生育力滑落 陳時中反擊北市人口銳減應檢討政策

    倒數完銷！「榮馥大院」快買不到了
    北市電視辯論》中共武力威脅台灣 陳時中質疑蔣萬安、黃珊珊不敢表態
    2022/11/05 16:03

    北市電視辯論》中共武力威脅台灣 陳時中質疑蔣萬安、黃珊珊不敢表態
    北市電視辯論》面對中國軍事恫嚇 蔣萬安：嘴巴講抗中保不了台
    2022/11/05 15:57

    北市電視辯論》面對中國軍事恫嚇 蔣萬安：嘴巴講抗中保不了台

    四大升級超有感 KICKS全新改款超驚豔
    北市電視辯論》批兩對手無答案 陳時中稱8月就公布居住政策
    2022/11/05 15:44

    北市電視辯論》批兩對手無答案 陳時中稱8月就公布居住政策
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播