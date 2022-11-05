蔡其昌「空姐妻」助選初體驗 大曝床上秘辛

黃玉廷（圖中）在市議員候選人江肇國（右起）、立委黃國書、議員候選人鄭功進、江昆霖陪同，至建國市場拜票。（記者張瑞楨攝）

2022/11/05 09:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕市長選戰進入最後階段，曾擔任「空姐」，但不常出現於公眾場合的民進黨台中市長候選人蔡其昌妻子黃玉廷，今天（5日）扮演「分身」，在無黨籍立委黃國書等人陪同下，至中市東區公有建國市場拜票，不擅長言詞的她，還大曝自己與蔡其昌的私密之事，她說，蔡其昌幾乎每天講夢話，慷慨激昂，彷彿仍在演講競選，她經常被吵醒，但也相當不捨，這也是她願意站出來，當「分身」助選之因。

蔡其昌與黃玉廷於2005年結婚，身材高挑的她，大學畢業後曾當空姐，她今天穿著牛仔褲、一身輕便打扮，在黃國書、議員候選人鄭功進、江肇國、何昆霖、陳雅惠等人陪同下，到全台規模最大公有市場--建國市場拜票，攤商也都熱情與她寒暄握手，這也是她於這場市長選戰中首度為丈夫助選。

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黃玉廷說，她是市場的女兒（建國市場的女兒），她的阿嬤就是建國市場的攤商，到2000年才退休，她很小的時候就常到建國市場（當時建國市場尚未遷移，指舊建國市場），現在來到建國市場，彷彿回到阿嬤的家。

她還說，這段時間蔡其昌相當辛苦，每天拜票都「燒聲」，她會煮一些養生保健品給蔡其昌，蔡其昌常於睡覺說夢話，至於具體夢話細節，她說，「就是你們（記者）在演講場合上，所聽到的，講得很慷慨激昂，我都被他吵醒了」，她為丈夫助選，「只是幫他分擔一點（行程）」。

蔡其昌的「空姐妻」黃玉廷（右二），在立委黃國書（圖右）、議員鄭功進（右三）等人陪同下，向建國市場攤商拜票。（記者張瑞楨攝）

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