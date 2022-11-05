為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡其昌「空姐妻」助選初體驗 大曝床上秘辛

    黃玉廷（圖中）在市議員候選人江肇國（右起）、立委黃國書、議員候選人鄭功進、江昆霖陪同，至建國市場拜票。（記者張瑞楨攝）

    黃玉廷（圖中）在市議員候選人江肇國（右起）、立委黃國書、議員候選人鄭功進、江昆霖陪同，至建國市場拜票。（記者張瑞楨攝）

    2022/11/05 09:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕市長選戰進入最後階段，曾擔任「空姐」，但不常出現於公眾場合的民進黨台中市長候選人蔡其昌妻子黃玉廷，今天（5日）扮演「分身」，在無黨籍立委黃國書等人陪同下，至中市東區公有建國市場拜票，不擅長言詞的她，還大曝自己與蔡其昌的私密之事，她說，蔡其昌幾乎每天講夢話，慷慨激昂，彷彿仍在演講競選，她經常被吵醒，但也相當不捨，這也是她願意站出來，當「分身」助選之因。

    蔡其昌與黃玉廷於2005年結婚，身材高挑的她，大學畢業後曾當空姐，她今天穿著牛仔褲、一身輕便打扮，在黃國書、議員候選人鄭功進、江肇國、何昆霖、陳雅惠等人陪同下，到全台規模最大公有市場--建國市場拜票，攤商也都熱情與她寒暄握手，這也是她於這場市長選戰中首度為丈夫助選。

    黃玉廷說，她是市場的女兒（建國市場的女兒），她的阿嬤就是建國市場的攤商，到2000年才退休，她很小的時候就常到建國市場（當時建國市場尚未遷移，指舊建國市場），現在來到建國市場，彷彿回到阿嬤的家。

    她還說，這段時間蔡其昌相當辛苦，每天拜票都「燒聲」，她會煮一些養生保健品給蔡其昌，蔡其昌常於睡覺說夢話，至於具體夢話細節，她說，「就是你們（記者）在演講場合上，所聽到的，講得很慷慨激昂，我都被他吵醒了」，她為丈夫助選，「只是幫他分擔一點（行程）」。

    蔡其昌的「空姐妻」黃玉廷（右二），在立委黃國書（圖右）、議員鄭功進（右三）等人陪同下，向建國市場攤商拜票。（記者張瑞楨攝）

    蔡其昌的「空姐妻」黃玉廷（右二），在立委黃國書（圖右）、議員鄭功進（右三）等人陪同下，向建國市場攤商拜票。（記者張瑞楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    唯一一場！ 台北市長選舉電視辯論會今天下午登場
    2022/11/05 09:15

    唯一一場！ 台北市長選舉電視辯論會今天下午登場
    被質疑假關心「波波牙醫」議題 蔣萬安「補件」書面質詢
    2022/11/05 06:44

    被質疑假關心「波波牙醫」議題 蔣萬安「補件」書面質詢

    水湳之光！國際級水準代表就在此地
    北市長選舉 辯論會今登場
    2022/11/05 05:30

    北市長選舉 辯論會今登場
    備戰辯論會》陳時中 加強演練攻防
    2022/11/05 05:30

    備戰辯論會》陳時中 加強演練攻防

    四大升級超有感 KICKS全新改款超驚豔
    備戰辯論會》黃珊珊 政治題多下功夫
    2022/11/05 05:30

    備戰辯論會》黃珊珊 政治題多下功夫
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播