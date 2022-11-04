為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    唯一一場！ 台北市長選舉電視辯論會明天登場

    台北市長選舉電視辯論會明天下午登場；受邀的民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊3位主要候選人，都在加緊練習，希望透過電視辯論爭取市民的支持。（本報資料照）

    台北市長選舉電視辯論會明天下午登場；受邀的民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊3位主要候選人，都在加緊練習，希望透過電視辯論爭取市民的支持。（本報資料照）

    2022/11/04 20:33

    〔記者何玉華／台北報導〕由三立新聞台與TVBS新聞台攜手舉辦的唯一一場台北市長選舉電視辯論會，明（5）天下午2點至4點在台北國際會議中心（TICC）登場；受邀的民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊3位主要候選人，已連續多天縮減公開行程加緊練習，力求透過電視辯論的表現，爭取未表態市民的支持。

    電視辯論會將以電視新聞台、網路等方式直播，現場不開放民眾到場；三陣營日前已經完成流程協調並抽籤確定順序，辯論會將分4階段進行，第1階段是申論，每人8分鐘；第2階段是交叉詰問，每人提問1分鐘，另兩人各回答2分鐘，共進行兩輪；第3階段是媒體提問，由TVBS、三立各派代表提問1分鐘，3候選人各回答3分鐘；第4階段結論，每人6分鐘。

    陳時中陣營研判會面臨「一打二」總幹事吳思瑤表示，防疫題雖然已經在選戰過程中不斷被討論，但辯論會不可避免還是會被問，她對陳時中有信心，但態度上絕對不會是咄咄逼人。

    蔣萬安陣營傳出請中廣董事長趙少康出馬調教，蔣萬安則說邀請很多朋友幫忙，他也減少公開行程並利用行程空檔積極準備；蔣萬安陣營表示，以市政題為主之外，也多方面準備了時事題、政治題。

    黃珊珊有21年台北巿議員，2年多北巿副巿長的優勢，相對嫻熟市政議題；她找來前親民黨文宣部副主任吳崑玉參謀討論，在市政議題外，也有政治題的準備。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批蔣萬安「爸寶」 吳思瑤：「威權DNA」與民主時代水土不服
    2022/11/04 12:47

    批蔣萬安「爸寶」 吳思瑤：「威權DNA」與民主時代水土不服
    「竹市換北市」延燒 黃珊珊再酸蔣萬安：平常心看待政治分贓
    2022/11/04 05:30

    「竹市換北市」延燒 黃珊珊再酸蔣萬安：平常心看待政治分贓

    販賣菸酒品要注意 常見疑問大解析
    電視辯論會週六登場 陳時中：緊張又期待
    2022/11/03 17:48

    電視辯論會週六登場 陳時中：緊張又期待
    2電視台辦台北市長辯論只邀「三腳督」 蘇煥智怒提假處分
    2022/11/01 17:03

    2電視台辦台北市長辯論只邀「三腳督」 蘇煥智怒提假處分

    「亞昕有愛 義起幸福」眾星齊獻唱
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播