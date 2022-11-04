唯一一場！ 台北市長選舉電視辯論會明天登場

台北市長選舉電視辯論會明天下午登場；受邀的民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊3位主要候選人，都在加緊練習，希望透過電視辯論爭取市民的支持。（本報資料照）

2022/11/04 20:33

〔記者何玉華／台北報導〕由三立新聞台與TVBS新聞台攜手舉辦的唯一一場台北市長選舉電視辯論會，明（5）天下午2點至4點在台北國際會議中心（TICC）登場；受邀的民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊3位主要候選人，已連續多天縮減公開行程加緊練習，力求透過電視辯論的表現，爭取未表態市民的支持。

電視辯論會將以電視新聞台、網路等方式直播，現場不開放民眾到場；三陣營日前已經完成流程協調並抽籤確定順序，辯論會將分4階段進行，第1階段是申論，每人8分鐘；第2階段是交叉詰問，每人提問1分鐘，另兩人各回答2分鐘，共進行兩輪；第3階段是媒體提問，由TVBS、三立各派代表提問1分鐘，3候選人各回答3分鐘；第4階段結論，每人6分鐘。

請繼續往下閱讀...

陳時中陣營研判會面臨「一打二」總幹事吳思瑤表示，防疫題雖然已經在選戰過程中不斷被討論，但辯論會不可避免還是會被問，她對陳時中有信心，但態度上絕對不會是咄咄逼人。

蔣萬安陣營傳出請中廣董事長趙少康出馬調教，蔣萬安則說邀請很多朋友幫忙，他也減少公開行程並利用行程空檔積極準備；蔣萬安陣營表示，以市政題為主之外，也多方面準備了時事題、政治題。

黃珊珊有21年台北巿議員，2年多北巿副巿長的優勢，相對嫻熟市政議題；她找來前親民黨文宣部副主任吳崑玉參謀討論，在市政議題外，也有政治題的準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法