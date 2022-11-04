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    批蔡適應國道會勘作秀 謝國樑：平時對基隆邊坡防護不聞不問

    國民黨基隆市長候選人謝國樑開直播，批評對手蔡適應2日晚上辦毛小孩之夜，結果2日晚上再度坍方，蔡適應3日才到國道會勘，就像在作秀。（謝國樑提供）

    國民黨基隆市長候選人謝國樑開直播，批評對手蔡適應2日晚上辦毛小孩之夜，結果2日晚上再度坍方，蔡適應3日才到國道會勘，就像在作秀。（謝國樑提供）

    2022/11/04 22:43

    〔記者俞肇福／基隆報導〕連日大雨造成國道1號南下汐止路段走山，造成國道壅塞與基隆市區道路回堵，國民黨基隆市長候選人謝國樑今天（4日）開直播說，這兩天看到民進黨在抹黑造謠，自己相當憤怒，走山事故發生在11月1日11點，2日晚間蔡適應仍與蔡英文總統辦理毛小孩之夜，結果2日晚間再次坍方，蔡適應直到3日上午才去現場會勘，就像在作秀。

    謝國樑指出，直到國道1號汐止邊坡坍塌事故發生，大家才又重視台鐵疏運很重要，早在2年前，他就支持台鐵不能廢，堅持捍衛基隆通勤權益。

    他說，民進黨現在又因為輿論，改口說沒有廢台鐵這件事，真的是無恥！台鐵與捷運代表不同功能，應當要並存，讓通勤民眾在搭乘時能夠有更多的選擇，前天發生的走山故事，也更加凸顯多元乘車選擇的必要性與重要性，這才能適時分擔風險。

    謝國樑提到，自己擔任立法委員任內，就有爭取4億多元的預算，在國道1號汐止段跟國道3號的木柵段進行邊坡的檢視跟維修。

    謝國樑說，每年交通部都有針對檢測國道檢測的預算，請問蔡適應這7年到底有沒有替基隆人爭取？平時對於基隆邊坡防護不聞不問，只有當災難發生時，才亡羊補牢跑去現場會勘。

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