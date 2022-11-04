接見Coursera執行長 賴清德盼合作提升國人英語能力

副總統賴清德接見國際數位學習平台Coursera執行長傑夫‧馬喬卡達一行，期盼未來能與Coursera有進一步的合作關係，提升台灣在雙語政策或數位學習方面的發展。 （總統府提供）

2022/11/04 19:41

〔記者李欣芳／台北報導〕副總統賴清德今天接見國際數位學習平台Coursera執行長傑夫‧馬喬卡達一行，期盼未來能與Coursera有進一步的合作關係，提升台灣在雙語政策或數位學習方面的發展。

賴清德指出，台灣是一個民主、多元且自由開放的國家，除了在全球產業鏈扮演關鍵角色，蔡總統也非常希望台灣能更國際化，在國際上做出更具體的貢獻。

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他表示，蔡總統在2020年就職演說中，揭櫫2030年雙語政策的方向，希望全面提升台灣國人的英語力，進而增加台灣的競爭力。國發會會同教育部等相關部會擘劃雙語政策六大推動主軸，包括成立行政法人專責推動雙語政策；善用數位學習，對象包含學生、公務人員及社會各專業人士，未來也會擴大英語檢測能量，目的就是希望能夠全面幫助國人運用英語，並參與國際社會。

賴清德認為，在後疫情時代，數位學習更是重要。數位學習在台灣有兩個發展面向，一個是國內企業從事包括設備、器材、軟硬體的研發。另一個則是內容製作，包括與國際數位學習機構合作。Coursera是鼎鼎有名的國際數位學習機構，訂戶已經超過一億人，是一個相當大的團體。

賴清德說，在台灣，包括台積電、台大、台北醫學大學都有與Coursera合作。另外，南韓、新加坡等一百多個國家也有和Coursera合作。台灣也非常期待，未來在雙語政策，或數位學習方面，能與Coursera有進一步的合作關係。

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