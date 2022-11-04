沈慧虹參訪全台首家外骨骼機器人公司 要用科技輔具幫助障礙者

民進黨新竹市長候選人沈慧虹參訪福寶科技，參觀科技輔具「外骨骼機器人」，未來就任市長後，將辦科技輔具體驗活動，打造平權城市。 （記者洪美秀攝）

2022/11/04 16:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹日前參訪福寶科技，在總經理巫震華的帶領下，參觀科技輔具「外骨骼機器人」，並就社福、身心障礙、早療等議題交流，巫震華也向沈慧虹展示傷友、障礙者體驗影片，在科技輔具的協助下，障礙者踏出人生第一步、新的一步。

沈慧虹說，未來她上任市長後，將舉辦科技輔具體驗會，由市府搭建平台、連結民間企業，讓有需要的人認識科技輔具，也要透過到宅醫療、通用設計等打造平權城市。

請繼續往下閱讀...

沈慧虹說，福寶科技是台灣第一家致力於發展外骨骼仿生科技產品的研發設計公司，長期關注社福、身心障礙議題，從工研院團隊延伸出的新創公司，將科技力導入輔具。其開發的外骨骼機器人，讓傷友藉由機器人的幫助，練習起身、站立，並搭配數據資料，有效歸納出其復健成果，物理治療師也能藉此調整訓練菜單，提高復健效益。

福寶科技總經理巫震華表示，目前的補助以協助維持生命及生活功能為主，但是傷友的生命尊嚴、生理成長、生理進步，也應是復健或是輔具設計須納入考量的重點。

巫震華說，公司長期研發智慧訓練輔具，希望透過科技的力量，讓有需要幫忙的傷友重拾尊嚴。另外，藉由科技輔具、大數據的導入，讓治療更準確、更有效率，也能降低照顧者、物理治療師的人力負擔。

沈慧虹表示，過去市府重新規劃身心障礙福利大樓，打造輔具旗艦店，重新規劃提供輔具展示體驗、世界咖啡館、電動輔具充電等便民服務，也啟用北台灣最大、最完整身障就業綜合大樓，建構完整職業訓練、就業輔導「一條龍」服務，並設立桃竹苗首座公設專辦的兒童發展早期療育中心，打造400多坪全新專業空間。

沈慧虹強調，她已提出在宅醫療、18-20歲特殊境遇兒少銜接型無息生活貸款、增設早療與身障照護據點、全市公共建設納入通用設計、加強身心障礙者就業媒合等5大社福政策，未來上任市長，也會舉辦科技輔具體驗會，打造平權城市。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹參訪福寶科技，參觀科技輔具「外骨骼機器人」的應用，強調未來就任市長後，將辦科技輔具體驗活動，打造平權城市。 （記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法