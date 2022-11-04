控桃園機捷違法分標 國民黨：鄭文燦涉嫌圖利

國民黨今日上午召開「鄭文燦團隊跳船潮，『機捷公司』違法分標」記者會。（記者施曉光攝）

2022/11/04 19:37

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藍營質疑採標案分拆 桃捷：考量有不同廠商才分開辦理

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今（4）日上午召開「鄭文燦團隊跳船潮，『機捷公司』違法分標」記者會，爆料桃園大眾捷運公司涉嫌違法，把採購案分拆成10萬元以下的小標案，指控桃園市長鄭文燦任期將屆，「眼見民進黨桃園市長候選人鄭運鵬可能已經大勢已去，能趕快賺就趕快賺」，呼籲鄭文燦適可而止。桃捷公司回應，這是考量廠商有前置作業與待料時間的需求，議價過程中，先請廠商備料，才分別辦理採購，以加速建置時效。

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國民黨桃園市議員舒翠玲指出，她接到不只一位「機捷公司」（應為桃園捷運公司）的基層員工陳情，指控今年7月機捷維修處把有關修復業務從電機廠移到車輛場，並成立一個鈑件修復實驗室，以需要採購為由，要求承辦人員把所有標案拆成10萬元以下，分批招標，理由是時間緊迫，而且在未簽核前直接聯絡廠商把零件送來，基層員工認為有違法之虞，不斷向長官與工會反應，還詢問律師意見，擔心簽了標案會吃上官司。

舒翠玲表示，工會介入處理後，高層把主管找去談過後，告訴基層人員已經處理好了，並稱主管會承擔所有責任，但基層員工仍認即便標案分拆，也無法解決時間緊迫的問題，且公然違反採購法，懷疑高層是在包庇中階主管，最後由基層人員扛責，承辦人員還有把主管違法指示的錄音內容錄下來。

國民黨桃園市議員詹江村表示，這是涉及貪瀆行為，尤其在職場上要求部屬違反法律規定，除了涉及不法，還涉及職場霸凌。

詹江村指出，桃園機場捷運一直是中央與桃園市的錢坑，機場捷運最後要接到中壢火車站共構的A22、A23，大概流標了20次左右，且每次流標金額一再增加，明眼人都看得出來就是規格綁標，不管最後金額追加到多少，只要機電公司不出來投標，沒有任何一家公司有能力標得下去，這也就是為何機捷所有機電標的總金額，都沒有A22、A23這一段機電標金額來得高。

他說，目前整個桃園捷運人事有1000多人，像這麼短的捷運路程，全天下沒有一家公司會多達1000多人，而且桃園市政府的酬傭是全台灣最嚴重的，先前蘆竹、桃園區兩位落選的市議員，現在都是桃園捷運的副總經理，而且整個市政府都是落選議員在當局處長。

詹江村質疑，鄭文燦是不是因為任期要到，鄭運鵬這次可能已經大勢已去，才會大錢、小錢都要想盡辦法，能趕快賺就賺，能圖利廠商就圖利，而且桃園市宣布台積電在龍潭興建1奈米廠，就是為圖利當地的財團與地主，呼籲鄭文燦要適可而止。

國民黨桃園市議員參選人謝克洋說，「機捷公司」資本額30億，現在累積虧損34億，已經虧掉一個資本額，竟然還要研議增資，未來是否還會再虧損一個34億？桃園市政府在鄭文燦8年任內增加了1100億負債，但借了這麼多錢，有用在建設上嗎？

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