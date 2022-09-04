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    營造溫柔友善的環境 沈慧虹：未來竹市新建場館將續設免治馬桶

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹宣示，未來竹市新建場館將續設免治馬桶。（記者蔡彰盛攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹宣示，未來竹市新建場館將續設免治馬桶。（記者蔡彰盛攝）

    2022/09/04 11:26

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今前往竹蓮市場掃街，被問及民眾黨新竹市長參選人高虹安反對裝設免治馬桶一事，沈慧虹指出，裝設免治馬桶不能只考量使用率，要看見不同使用者的需求，新竹市過去持續改造公廁環境衛生、通風與照明，並因應友善社會與全齡無障礙環境設置坐式馬桶，照顧不同市民需求，未來上任後，將持續在新場館如總圖、運動中心設置免治馬桶、改善如廁環境，「這是城市進步的象徵！」

    台北市長參選人陳時中提出在台北市公廁廣設免治馬桶，引發話題，高虹安批評竹市府是全國首創裝免治馬桶的地方政府，並引用國民黨非正式數據，指使用率太低，將不會延續此政策。沈慧虹回應，裝設免治馬桶不能只考量使用率，要看見不同使用者的需求。

    沈慧虹表示，有些人身體比較敏感，甚至備受隱疾所苦，裝設免治馬桶不是使用率問題，「而是你願不願意看見這個社會上，有一部分的人，需要的跟你我不一樣，願不願意同理其他人的需求，照顧跟你不一樣的人。」

    沈慧虹表示，感謝陳時中看到新竹市走在前面的政策。她強調，一個公廁改善不只有免治馬桶，重要的是照明改進、清潔維護與整體廁所的乾淨程度。

    「廁所進步就是城市文明的進步！」沈慧虹表示，竹市府陸續改造公廁，因應高齡化社會和無障礙環境，調整坐式和蹲式馬桶的比例，提升整體環境與使用習慣，讓市民方便外、也多一個選擇權，「不應該剝奪市民的選擇權！」

    沈慧虹表示，未來上任後，在新場館如總圖、運動中心等地，將持續設置免治馬桶、改造如廁環境，也將持續強化宣導民眾使用及清潔能量，「這是城市進步的象徵，我們的腳步不會停下來！」

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹宣示，未來竹市新建場館將續設免治馬桶。（記者蔡彰盛攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹宣示，未來竹市新建場館將續設免治馬桶。（記者蔡彰盛攝）

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