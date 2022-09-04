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    怕染病不敢用坐式馬桶？ 林靜儀：坐墊不會傳播性傳染病

    民進黨台北市長參選人陳時中提出的「免治馬桶」政策引起熱議。（資料照）

    民進黨台北市長參選人陳時中提出的「免治馬桶」政策引起熱議。（資料照）

    2022/09/04 11:25

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨日推出「免治馬桶」政策，引起網友討論，有一派網友認為，公廁馬桶使用坐式馬桶時，對於坐墊清潔有疑慮，質疑有可能傳染性病。對此，民進黨立委林靜儀稍早在臉書釋疑：「馬桶坐墊不會傳播性傳染病。」

    林靜儀在臉書表示，政策方面可以討論，但她一定要說明的是「馬桶坐墊不會傳播性傳染病」，上廁所的過程中，生殖器不會和馬桶接觸，請大家安心使用坐式馬桶。

    許多網友也在林靜儀貼文底下留言：「去日本爽爽用都不會有問題，回台灣瞬間弱智什麼都是問題。」、「某些陣營真的提不出有建設性建議的政策，那就換人當市長最快囉！」、「台北市現在老年人口很多，這是一個趨勢，年紀大在外上廁所要是用蹲式的，出意外的機率很大。」、「台灣很多休息服務區都開始像日本一樣設免治馬桶，讓人感到驚艷，首善之都台北市寧願亂花8000萬做柯文哲的畢業典禮，花不起設免治馬桶？」

    陳時中所提出的政見中，公廁除了基本配備衛生紙之外，將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙「3寶」。

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