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    首頁　>　政治

    楊文科青工後援會成立 高喊13鄉鎮青年力量大團結

    國民黨新竹縣長參選人楊文科競選總部昨（3日）晚成立青工後援會，楊文科攜手13鄉鎮市會長逐一貼上鄉鎮市拼圖，展現團結勝選氣勢，高喊九合一選舉國民黨籍參選人全壘打！ （記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長參選人楊文科競選總部昨（3日）晚成立青工後援會，楊文科攜手13鄉鎮市會長逐一貼上鄉鎮市拼圖，展現團結勝選氣勢，高喊九合一選舉國民黨籍參選人全壘打！ （記者廖雪茹攝）

    2022/09/04 10:42

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣長楊文科爭取連任，競選總部昨（3日）晚成立青工後援會，由榮譽總會長葉俊甫代表總會長邱一峰帶領13鄉鎮市會長與青工夥伴們全力支持，楊文科攜手各會長逐一貼上鄉鎮市拼圖，展現團結勝選氣勢，高喊九合一選舉國民黨籍參選人全壘打！

    楊文科表示，4年前青工總會長葉俊甫和夥伴們騎著機車幫他掃街拜票，這份幫助他點滴在心頭，感謝青工夥伴們無私付出協助地方事務。他上任後，特別成立青年事務科，協助青年成家立業各項問題，補助學校社團推動活動，同時也推出podcast網路電台節目讓青年發聲，只要能夠幫助青年的，縣府都持續在努力。

    楊文科說，這次縣長選舉共有5位參選人，競爭激烈，他特別拜託大家一起努力，把手中神聖一票投給楊文科，同時也請大家一起支持國民黨提名的各候選人，團結力量揮出全壘打！

    楊文科競選總部說，新竹縣是全國第二年輕的城市，也是遷入人口比率最高的城市。縣府將持續提出青年政策，包含「協助青年成家計畫」，扮演紅娘角色；解決「托嬰、托育、就學、休閒遊憩空間」需求；「青創點睛・竹夢成金」政策，邀請StarFab與6大企業打造AIoT加速器，協助青年創業成功；「大學聲Podcast節目」，讓青年有公開發聲和表現的機會。

    實施「新竹縣政府促進青年多元展能補助作業要點」，鼓勵青年多元展能；經費補助新竹縣大專院校及高中職社團（約550個，人數近3萬人），並提供專屬空間，免費讓社團借用，辦理各項活動；成立青年諮詢委員會，提供平台同時招募青年加入「追風竹夢」公共參與行列。

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