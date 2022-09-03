藍營百里侯選將串聯市政議題 10月陸續端出政策牛肉

國民黨規劃單一縣市將採聯合選舉策略，整體選戰則是區域聯防的模式。（資料照）

2022/09/03 14:11

〔記者施曉光／台北報導〕隨著候選人登記作業截止，今年直轄市、縣市長選舉也已進入白熱化的階段，國民黨規劃單一縣市將採聯合選舉策略，整體選戰則是區域聯防的模式，共同生活圈的選區參選人將推出共同政策，串連市政議題，最近在新北市、台北市，侯友宜與蔣萬安陣營已經開始串聯交通課題，至於其他縣市參選陣營也已開始幕僚層級的溝通，規劃10月、11月就會陸續端出政策牛肉。

除了議題合作，藍營縣市長參選人之間也要相互串訪，像高雄市長參選人柯志恩就已北上向新北市長侯友宜請益市政，黨內人士透露，部分其他縣市的參選人也在規劃籌辦類似行程，目前藍營最有餘裕可以跨出選區，到其他縣市輔選的人就是侯友宜，因此外界未來會先看到侯友宜前往其他縣市輔選。

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最近傳出前高雄市長韓國瑜打算出來輔選，黨內人士證實確有其事，但目前仍未清楚具體規劃，這位人士說，雖然有些地方輔選系統認為韓國瑜最好不要出來輔選，或某些縣市最好不要去，例如台北市目前國民黨參選人蔣萬安仍僅有微幅領先對手，大家擔心如果把中間選民嚇跑了，綠營又可以操作所謂誰與「草包」站在一起，十分不利藍營參選人。

該人士並表示，部分深藍基層也確實希望韓國瑜出面輔選，韓在特定區域與族群仍然很有吸引力，因此如果韓國瑜要參與輔選，黨部方面會給予妥善安排，讓韓國瑜的吸引力發揮到最大，但希望也不要影響到中間選民的部分。

對於這次的百里侯之役，國民黨評估勝負關鍵就在北台灣，因此已經喊出「決戰北台灣」，其中北北基桃同屬一個生活圈，未來會強化區域聯防策略，向選民訴求讓同一個政黨執政，有利區域共同治理，並強調投票給務實、中道、理性而且會治理城市的國民黨人選，可以為大家拚好日子。

黨內人士說，區域聯防會是藍軍的優勢，反觀綠營到現在為止，各縣市之間都還無法整合，只能被包圍、壓縮在各自的選區裡面，完全無法發揮能量。

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