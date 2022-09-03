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    彰化市超級戰區！女王蜂、獸醫師、殺豬的...5人角逐創紀錄

    下屆彰化市長選舉共有5人登記參選，當中有「女王蜂」、「獸醫師」與「殺豬的」，創歷年來參選人數最多紀錄，堪稱「超級戰區」。 （記者湯世名攝）

    下屆彰化市長選舉共有5人登記參選，當中有「女王蜂」、「獸醫師」與「殺豬的」，創歷年來參選人數最多紀錄，堪稱「超級戰區」。 （記者湯世名攝）

    2022/09/03 11:57

    〔記者湯世名／彰化報導〕下屆彰化市長選舉登記已截止，這次共有1女4男登記參選，當中有「女王蜂」、「獸醫師」與「殺豬的」，5選將創歷年來參選人數最多紀錄，堪稱是「超級戰區」，其中民進黨現任市長林世賢力拚連任，國民黨推出的黃玉芬則面臨張東正提出退黨參選的分裂危機。地方人士分析，這次彰化縣首善之區選舉恐將出現空前激戰，選舉手法恐也將較以往激烈，不到最後一刻，不知誰能入主彰化市長寶座。

    下屆彰化市長選戰，除有現任市長林世賢、黃玉芬與無黨籍張東正之外，還包括無黨籍的劉坤鱧、林強世，參選人數多達5人。

    地方人士分析，彰化市人口數有23萬多人，是彰化縣內人口最多的超級戰區，過去藍綠比從7比3的藍營大票倉，到後來逐漸拉近為6比4，2010年民進黨推出邱建富擊敗分裂的國民黨2名候選人，從此由民進黨執政，藍綠票源「稀釋」大洗牌。

    2018年本屆彰化市長選舉，林世賢、張東正、黃玉芬形成「三腳督」，各自都獲得逾3成選民支持，最後林世賢以4萬3085票，險勝國民黨張東正的4萬2766票，票數差距僅有319票；無政黨奧援的黃玉芬則獲得3萬7006票，堪稱雖敗猶榮。但林世賢當了近4年市長，這次力拚連任，經過洗禮已擁有政績牌和執政優勢。

    地方人士分析，黃玉芬雖獲得國民黨提名，但許多藍營基層仍觀望，張東正有捲土重來的機會。黃有黨提名正當性，張則有雄厚實力，各自都有一定的票源，彼此拉扯、牽制，是否有利林世賢尚待觀察。

    劉坤鱧則在宣布投入參選時曾說，他在跑攤時，聽到傳聞稱彰化市長選情的形容是「蜂狗大戰」（女王蜂黃玉芬大戰狗醫生林世賢），他曾任彰化縣肉品市場股份有限公司總經理，他要請「女王蜂、狗醫生」讓開，讓「殺豬的」來。因此地方也形容這場彰化市長選戰原本已有「女王蜂」、「獸醫師」，這下再多了個「殺豬的」，這場選戰肯定很精彩。

    黃玉芬素有「女王蜂」稱號。 （翻攝黃玉芬臉書）

    黃玉芬素有「女王蜂」稱號。 （翻攝黃玉芬臉書）

    彰化市長林世賢尋求連任。（資料照）

    彰化市長林世賢尋求連任。（資料照）

    劉坤鱧以無黨籍身分參選彰化市長。（取自謝典林臉書）

    劉坤鱧以無黨籍身分參選彰化市長。（取自謝典林臉書）

    張東正參選年底彰化市長選戰。 （資料照）

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