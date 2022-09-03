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    陳麗娜說不選又突襲登記！藍營新人同台冷坐一旁場面尷尬

    陳麗娜（右一）今早出席小港區提名同志介紹會，她向支持者請託時，同選區的黨內新人陳識明（右1）冷坐一旁。（記者許麗娟攝）

    陳麗娜（右一）今早出席小港區提名同志介紹會，她向支持者請託時，同選區的黨內新人陳識明（右1）冷坐一旁。（記者許麗娟攝）

    2022/09/03 13:22

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨高雄市議員陳麗娜原已表明年底不再參選市議員，但昨天下午卻以突襲方式登記參選，讓同為前鎮、小港選區的國民黨新人參選人陳識明錯愕，並質疑黨中央初選玩假的。對此，陳麗娜今天（3日）出席小港區提名同志介紹會，她說，參選的目的是要搶下選區的2席婦女保障名額和力保高雄市議會的議長席次，是要把餅做大，並呼籲年輕人不要怕挑戰。

    陳麗娜今早出席小港區提名同志介紹會，她向支持者請託時，同選區的陳識明冷坐一旁，面無表情，最後主持人喊陳麗娜凍蒜時，陳識明還是有舉起手。

    陳麗娜表示，在整體考量之後，她的參選對於前鎮、小港的選情，或是整體高雄市在議長的席次上，以及國民黨整體士氣的提升上有大的幫助。中央黨部已和她討論一陣子了，到最後一刻，她還是決定要下來幫忙，把責任承擔下來，希望她的加入讓選情更活絡，國民黨在地方選舉有好的表現。

    媒體詢問她的參選遭質疑國民黨初選玩假的？陳麗娜回應「不會」，黨內一路都在觀察新人的狀況，有讓新人努力的空間，整個票的跑法，新人還是有努力的空間，而且他們是戰友，選舉不是只有國民黨在選，所有的參選人都是競爭對手，如何讓自己跑進8名內才是努力的目標，自己的隊友應該是要併肩作戰，國民黨員自己會去分辨如何扶弱，讓新人站上舞台，目的是要把餅做大，目前高雄市的地方選情偏冷，因她加入在氣勢的氛圍整體活絡起來，是希望不論藍軍或泛藍等支持者踴躍出來投票，達到藍軍在地方的極大化。

    至於是否擔心分刮黨內同選區或新人的票源？陳麗娜說，不擔心分散票源，她也是經過長久經驗和形象塑造，年輕人不要怕挑戰，而且這次的策略，是要把前鎮、小港2席婦女保障名額都留在國民黨內，新人不要怕，努力去衝就對了，她的加入是幫國民黨在地方上增加1席，不是減少，除了穩定保有3席，甚至增加1席，對議長選舉更加有利，黨員也很清楚這樣的概念，4個參選人各自努力。

    對於陳識明說她的加入選戰將不好打，資源會被分散？陳麗娜說，資源不是最大的問題，不是資源多就會選上，理念才是最大問題，以及有沒有認真的在地方上走，讓民眾看到。陳識明在網路的聲量不錯，可發揮更大的戰鬥力，老中青3代都能擁有各自的支持者，而她之後擔任市長參選人柯志恩競選團隊總發言人角色也會持續。

    原有意交棒新人的高雄市議員陳麗娜，昨天臨時登記參選，讓黨人新人質疑初選玩假的。（記者許麗娟攝）

    原有意交棒新人的高雄市議員陳麗娜，昨天臨時登記參選，讓黨人新人質疑初選玩假的。（記者許麗娟攝）

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