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    新北市長選戰升溫 宗親會、社團與宮廟信眾成兵家必爭之地

    新北市長選戰升溫，參選人莫不卯足全力，爭取選民支持。（記者翁聿煌攝）

    新北市長選戰升溫，參選人莫不卯足全力，爭取選民支持。（記者翁聿煌攝）

    2022/09/03 12:29

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長選戰熱鬧開打，藍綠參選人除了把握各種露面機會，也釋出各項政見爭取選民認同，參選人在媒體經常曝光的畫面，若不是在宗親會和社團大會上攀親帶故、就是在宮廟焚香祈禱時展現親民形象，希望能發揮擴散效應，為自己爭取最多的選票支持。

    宗親會是台灣人「人不親土親」的傳統特色，早期中南部民眾北上打拚，在陌生的環境中，最能夠依靠的就是鄉親，在艱辛生活中彼此互相支持取暖，逐漸在新北的中南部縣市宗親會，都成為號召力強、凝聚力十足的團體，像是雲林同鄉會，號稱在新北有80萬鄉親子弟，如果是「自己人」參選，往往是具有關鍵影響力的票源。

    但是演變至今，藍綠陣營都能找到關鍵人物遊說宗親會支持，而且選戰輸贏風雲莫測，或遇到勢均力敵時，單押其中一方未免風險太大，所以像是宜蘭宗親會總會長陳燕飛日前先同台新北市長侯友宜，又宣布擔任民進黨參選人林佳龍後援會長，足見以難為之處。

    另一方面，其次是在現代工商社會，宗親會成員老化，年輕世代對宗親意識逐漸淡薄，到底宗親會在選舉時還能夠發揮多少力量，也受到質疑。

    各類社團也是，現在台灣是民主社會，選舉時各投所好，藍綠參選人陸續有社團成立後援會力挺，但有多少成員會遵照指令投給特定參選人，其實不容易；只是選戰時支持不嫌少，為了選舉氣勢，藍綠陣營還是得盡力拉攏。

    新北市長選戰至今，林佳龍在聲量上不斷創造話題，占據空軍優勢，但侯友宜堅守城池，利用「行動治理」與各行政區基層里長保持緊密互動， 致使林佳龍陣營難以擴大戰果，所以到各大宮廟贊香祈福很重要，除了可以親近神明與信眾，也唯有神明不分藍綠，保祐台灣國泰民安、選賢與能。

    新北市選戰藍綠拚鬥激烈，雙方都在廣結善緣，爭取最多支持。（記者翁聿煌攝）

    新北市選戰藍綠拚鬥激烈，雙方都在廣結善緣，爭取最多支持。（記者翁聿煌攝）

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